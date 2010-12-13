ساخت فیلمی با موضوع دفاع مقدس در مازندران کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراحل تصویربرداری این فیلم به کارگردانی خسرو معصومی و با بازیگری نقش اول پرویز پرستویی، با کمک استانداری مازندران در شهر شیرگاه سوادکوه انجام می شود.

تهیه کننده، کارگردان، مجری و بازیگر نقش اول این فیلم عصر دیروز به دعوت سید علی اکبر طاهایی، استاندار مازندران در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان حضور یافته و به بیان نکاتی در حوزه فرهنگ کشور و استان و هدف از ساخت این فیلم پرداختند.

پرویر پرستویی با اشاره به اینکه باید سینما را حلاجی کرد، بیان داشت: اهداف و قصه‌های دفاع مقدس باید بیان شده و به صورت ویژه ترویج داده شود.

این هنرمند حوزه دفاع مقدس با اعلام اینکه در سینمای امروز کشور، مطالب منسوخ شده به مردم ارائه می‌شود، بیان داشت: عده‌ای به من انتقاد می‌کنند که مسائل دفاع مقدس قدیمی شده است ولی من در پاسخ به آنها گفته‌ام هر وقت شناسنامه بازماندگان جنگ را باطل کرده‌اید من هم دیگر به مسائل دفاع مقدس نخواهم پرداخت.

فرشته مهدی زاده، مجری این فیلم نیز گفت: مذاکرات اولیه برای آغاز تولید این فیلم انجام شده است.

وی با اعلام اینکه کارهای پشتیبانی و اداری این فیلم در استانداری مازندران انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: این فیلم داستان رزمنده آزاده دفاع مقدس است که حوادث بعد از جنگ را از نظر خانوادگی و اجتماعی بازگو می‌کند.