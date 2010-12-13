شرایط برای سرمایه گذاری در قم فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید رضا دهناد طی سخنانی در چهارمین جلسه ستاد سرمایه گذاری استان قم که قبل از ظهر دوشنبه با حضور اعضای ستاد در دفتربرنامه‌ریزی استانداری قم برگزار گردید، با تاکید بر لزوم تلاش جدی دستگاه ها برای فراهم کردن زمینه های توسعه سرمایه گذاری در استان اظهار داشت: باید از همه ظرفیت ها و امکانات در جهت توسعه و رونق سرمایه گذاری در استان استفاده شود.



وی افزود: دستگاه ها باید از هر طرح و اقدامی که به نفع مردم و توسعه استان است حمایت کرده و از تمامی راهکارهای قانونی برای اجرایی شدن این طرح ها بهره ببرند.



معاون برنامه ریزی استاندار قم با بیان این که نگاه دستگاه ها به مقوله سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار باید نگاهی تعامل گرا و فرا دستگاهی باشد تصریح کرد: حاکمیت این رویکرد و طرز تفکر به تسهیل فرایند سرمایه گذاری و تسریع در رفع موانع موجود در این مسیر کمک خواهد کرد.



دهناد با مثبت ارزیابی کردن فعالیت‌ها و اقدامات ستاد سرمایه‌گذاری استان از بدو راه اندازی ستاد اظهار داشت: با راه اندازی و فعال شدن این ستاد، فرایند سرمایه گذاری در استان به صورت هدفمند و در چارچوب ضوابط و مقررات خاصی دنبال گردیده است.



وی با بیان اینکه ستاد سرمایه گذاری با هدف شناسایی موانع و تسریع درروند سرمایه گذاری تشکیل شده است افزود: باید طرح های سرمایه گذاری به صورت اولویت بندی شده در این ستاد مطرح شود.



معاون استاندار قم با تاکید بر لزوم فراهم کردن زمینه ها و شرایط برابر برای متقاضیان سرمایه گذاری در قم گفت: هر نوع تصمیم گیری در خصوص نوع و مکان اجرای طرح های سرمایه گذاری و تشخیص میزان توانمندی و صلاحیت سرمایه گذاران باید از طریق ستاد سرمایه گذاری استان اتخاذ شود.