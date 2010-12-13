تصویب قانون جدید امور گمرکی موجب تحول گمرکات کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، اردشیر محمدی بعد از ظهر دوشنبه در جمع کارکنان گمرک بوشهر اظهار داشت: تصویب این قانون باعث خواهد شد تا گمرک نقش خود را در توسعه تجارت خارجی بهتر از گذشته نشان دهد.

وی با اشاره به نقش کارکنان گمرک در تجارت و بازرگانی کشورمان گفت: گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی کشورمان همه از آن انتظار دارند نقشش را به صورت کارآمد و موثر نشان دهد.

رئیس کل گمرک ایران کار و فعالیت در گمرک را همانند شنا کردن در یک اقیانوس عنوان کرد و گفت: در گمرک به هر میزان تلاش و کوشش شود بازهم می بینیم با دریایی از مطالبات و درخواستها مواجه هستیم.

وی با بیان این که ردپای گمرک در همه عرصه دیده می شود، اظهار داشت: گمرک به نوعی در عرصه های تولید، صادرات، فرهنگ، سلامت و ... تاثیرگذار است.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت: دامنه فعالیت در گمرک به حدی تخصصی است که زعم داشتن تجریه و فعالیت های فراوان باز نیازمند آموزش و کسب مطالب جدید هستیم.

محمدی با اشاره به منشور خدمت گذاری گمرک که بر 5 اصل احترام، اعتماد، سرعت، دقت و صحت استوار است، گفت: اگر این اصول به معنای واقعی در گمرک اجرا شود شاهد تحول شگرف گمرکات کشور خواهیم بود.

وی افزود: امروز نگاه جامعه به عملکرد گمرک نگاه گذشته نیست و نگاه امروز جامعه به گمرک نگاهی توسعه ای و حرکت رو به جلوی است و ما باید این حرکت را شتاب ببخشیم.

رئیس گمرک ایران با تاکید بر اینکه به دنبال ارتقاء معیشتی و رفاهی کارکنان گمرک کشور هستیم، گفت: امروز چشم بینا و گوش شنوا در گمرک وجود دارد و مجموعه مدیریتی گمرک به دنبال ارتقاء آرامش برای کارکنان گمرکات کشور هستند.

محمدی با بیان اینکه متاسفانه به رغم نقش گمرک در اقتصاد ملی متاسفانه متناسب با جایگاهش مورد حمایت قرار نگرفته است، گفت: البته اقداماتی به صورت مقطعی صورت گرفته اما انتظار ما بیش از اینهاست.

وی خاطرنشان کرد: قطعاً در آینده ای نه چندان دور وضعیت معیشی و رفاهی گمرک بهتر از گذشته خواهد شد و یکی از شاخص های ارزیابی مدیران گمرکات اجرای نیز اجرای این مهم خواهد بود.

ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر نیز به ارتقای سلامت اداری و استفاده بهینه از کلیه همکاران گمرکی در سطح گمرکات استان اشاره کرد و گفت: با جابجایی پرسنل گمرک به عنوان مرزبانان اقتصادی امیدواریم بتوانیم از ظرفیتها و قابلیتهاب کلیه همکاران جهت خدمت در سطح گمرکات استان به نحو احسن استفاده کنیم.

ابوالفضل اکبرپور با اشاره به برگزاری دوره های متعدد آموزشی جهت ارتقاء سطح علمی کارکنان گمرکات استان اظهارداشت: در 9 ماه سال جاری 17 هزار نفر ساعت دوره آموزشی برگزار شده است که نسبت به دوازه ماه سال گذشته که 11 هزار تفر ساعت دوره آموزشی برگزار شد، 64 درصد افزایش داشته است.

وی با بیان این که آموزشی از ارکان اساسی این ستاد بشمار می رود، گفت: برگزاری این دوره های آموزی موجب شده تا کارمندان گمرکات استان بوشهر جزء فنی ترین کارمندان گمرک کشور محسوب شوند.