اجتماع بزرگ حسینیه اعظم زنجان، کنگره وحدت و تجلی عشق

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، امروز(روز هشتم محرم) زنجان وسعتی به تمام جهان پیدا می کند و می توان اوج اتحاد، عزت، اقتدار و شکوه شیعه را در انسجام و وحدت در اجتماع میلیونی مردم در دسته شکوهمند حسینه اعظم زنجان دید.

روز هشتم محرم نه یک روز بلکه دریایی است از دلدادگی و اخلاص به خط سرخ شهادت و ولایت، آری اینجا زنجان است. دریای عشق جوشان به دست بریده صحرای کربلا.

این روز در زنجان به یوم الابالفضل مشهور است و در مسیر این دسته هزاران راس قربانی اعم از شتر، گاو و گوسفند ذبح می‌شود.

زنجان دومین قربانگاه بزرگ مسلمین

تعداد زیاد قربانیان احشام این مراسم، زنجان را به دومین قربانگاه بزرگ مسلمین پس از سرزمین منا تبدیل کرده است.

گویی امروز حکایت از فردای غمناک عاشورا دارد؛ عباس رفت تا برای تشنگان خیمه ابا عبدالله آب بیاورد ولی آیا جهل سال 61 هجری تحملی بر منطق عباس بود، نه آنان که جرات رویارویی با علمدار کربلا را داشتند بر منطقی استوار بودند و نه آنان که تنها از دور بر سقای کربلا تیر می زدند.

کودکان دیروز زنجان که امروز مردان بزرگی شده اند چه خوش به یاد دارند نوای دل انگیز و غرور آفرین استاد کلامی را که بانگ در می زند" هانسی گروهین بله مولاسی وار، شعیه لرین حضرت عباسی وار".( کدامین گروه مولای اینچنینی دارد - این شیعیان هستند که حضرت عباس را دارند).

بی تردید تا کنون به کوچه های محرم سری زده ای و پا به پای دسته ها راهی تکیه ها و خیمه ها شده ای و کم و بیش از حال و روزشان با خبری ولی آنچه را که در این گزیده می بینی حکایت دلبری حسینیه ای است همیشه بهار و پر ترنم از عطر یار، واقع در شمالغربی این دیار با پیشینه ای کهن و قدیمی از روزگار سماورهای زغالی و دیگهای آتشی که به همت مردمانی آراسته به اخلاص و سادگی بر پا شده و حدیث یکرنگی اش چنان بر دلها نشسته و جانها را مجذوب خود کرده که در طول سالیان، بسیاری از اهالی این خاکدان را نه با پای دل که با پای سر به سوی خود کشانده و از برکت سفره اش جرعه هایی شفابخش و گوارا به ایشان چشانده است.

فزونی نذورات نقدی، ذبح هزاران هزار قربانی و حضور بی نظیر مردمی در دسته با شکوه عزاداری خود گواه صادقی بر این مدعاست.

عشق اینجاست، شوری عظیم و پاک که تنها عباس و حسین سرداران خونین بال کربلا را فریاد می زنند؛ عباسی که علمدار لشکر عشق بود و مردانه در برابر دنیای قدرت تزویر ایستاد؛ ایستاد تا بگوید عشق را منطقی جز وصل معشوق نیست، حتی اگر وصل در دریای خون باشد.

حسینیه اعظم زنجان و گرمابه آن در جنوبی‌ترین بخش بافت قدیمی شهر زنجان و در محله‌ای معروف به همین نام واقع شده که در گذشته مشرف به دروازه‌ی جنوبی شهر ـ دروازه قلتوق ـ بوده است و بر اساس کتیبه‌ای که بر سردر ورودی گرمابه‌ این مجموعه قرار دارد، تاریخ تجدید بنای آن به عهد ناصرالدین شاه باز می‌گردد.

قدمت مسجد حسینیه اعظم زنجان

سند مکتوب تاریخی که متعلق به حمام قدیمی معروف به حمام 'کهنه' که نزدیک حسینیه است و در تملک این مسجد بوده و مدت‌ها از طرف حسینیه به فردی بنام 'تورک علی' اجاره داده شده بود، نشان می‌دهد که تاریخ احداث آن سال 1292 قمری است.

البته گفته‌های شفاهی نیز به زمان‌های پیش از این سال‌ها (مطابق اسناد ذکر شده) اشاره دارد، به گونه‌ای که می‌گویند در تاریخ 114 هجری قمری زنگ بزرگی به مسجد اهداء شده و این زنگ تا چهل یا پنجاه سال پیش موجود بود که بعد شکسته شده و از بین رفته است.

همراه این زنگ مقادیری وسایل دیگر مثل طبل و شیپور و چند قطعه شمشیر و یک عدد کشکول هم بوده که از آنها هم فعلا اثری نیست.

سند مکتوب دیگر نیز بیانگر آن است که مسجد و مدرسه حسینیه، یکی از مساجد و مدارس قدیمی زنجان بوده و در فتنه بابیه تخریب شده و در نیمه دوم قرن سیزدهم به علت خراب بودن، مورد استفاده قرار نمی‌گرفته است که سپس مردی به نام 'میرزا علیا شرف‌خان خطیب‌لو' مقتول به سال 1331 هجری قمری، با هزینه خود آن را تعمیر و راه‌اندازی کرد، ولی مدرسه آن که در فتنه بابیه تخریب شده بود، به حالت خرابه باقی ماند و سپس از بین رفت.

همچنین بر مبنای اشیاء تاریخی(عَلَم فلزی) که متعلق به تکیه حسینیه بوده، تاریخ ساخت آن علم سال 1221 هجری قمری بوده که در روی عَلَم حک شده است.

مدرک شفاف‌تر کتیبه سنگی در دیوار حسینیه نصب شده، تاریخ 1261 هجری قمری را نشان می‌دهد که این تاریخ مربوط به تعمیر برخی از دیوارها و فضای عمومی حسینیه است، این سند سنگ نوشته‌ای است که در راهرو و مدخل ورودی مسجد حسینیه هم اکنون بر دیوار نصب شده و اشعار زیر بر روی آن کنده‌کاری شده است.

مراسم عزاداری حسینیه اعظم زنجان، که در هشتمین روز ماه محرم در زنجان برگزار می‌شود، در تاریخ 15 دی‌ماه 87 با شماره ثبتی 10 به عنوان دهمین مورد و از جنبه آیین‌های عزاداری بعنوان نخستین نمونه در فهرست میراث معنوی کشور ثبت شده است.