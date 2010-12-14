حسن بنی‌طبا تهیه‌کننده این مجموعه به خبرنگار مهر گفت: تاکنون حدود 40 درصد از تصویربرداری مجموعه تلویزیونی "چاه پنجاه" به پایان رسیده است. گروه تولید هم اکنون در لوکیشن زعفرانیه مشغول کار هستند و از پنجم دی راهی خوزستان می‌شوند.

وی ادامه داد: حدود 25 روز تصویربرداری قسمت‌های غیر چاه مجموعه در خوزستان به طول می‌انجامد و پس از آن در اوائل بهمن سکانس‌های کنار چاه تصویربرداری می‌شود. بعد از تعطیلات نوروز گروه تولید راهی ترکیه می‌شوند تا سکانس‌های خارجی را تصویربرداری کنند. این مجموعه سال 90 از شبکه یک پخش می‌شود.

قطب‌الدین صادقی، مجید مشیری، علی دهکردی، رامسین کبریتی، سیدمهرداد ضیایی، فرخ نعمتی، منوچهر آذر، سیروس کهوری‌نژاد، حسین توشه، جواد زیتونی، هادی قمیشی، مهدی میامی، فریبا ترکاشوند وغلامرضا فرامرزی بازیگران این مجموعه هستند. داستان این مجموعه درباره خرابکاری عده‌ای روی یکی از چاه‌های نفت مادر است که منجر به آتش سوزی زیادی می‌شود. این مجموعه بر اساس اتفاقات مستند در دهه 60 ساخته می‌شود.

عوامل این مجموعه عبارتند از تصویربردار: عبدالله عبدی‌نسب، صدابردار: محمد صالحی، گریم: سعید کشن‌فلاح، طراح صحنه و لباس: بابک کریمی، مدیر اجرایی و دستیار اول کارگردان: فرید کشن فلاح، مدیرتولید: ناصر ملکی، تهیه‌کننده: سیدحسن بنی‌طبا. محصول شبکه یک.