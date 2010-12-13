احمدی نژاد در جمع کاروان آسیایی شکست حصر غزه حضور یافت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس‌جمهوری اسلامی ایران بعد از ظهر امروز دوشنبه بصورت سرزده برای خوش آمدگویی به کاروان آسیایی همبستگی با مردم غزه و تجلیل از این حرکت انساندوستانه در دانشگاه تهران حضور یافت.

این کاروان از چند روز گذشته از کشور هند به پاکستان و از آنجا نیز به ایران عزیمت کرده و در کشور ما در شهرهای زاهدان، کرمان، یزد، اصفهان و قم مورد استقبال گسترده مردمی قرار گرفته است.

قرار است کاروان آسیایی غزه بعد از تهران به سمت زنجان و تبریز بروند و در روز عاشورا نیز به سمت کشور ترکیه و سپس از آنجا به سوریه و لبنان عزیمت کند. این کاروان سپس از طریق آبهای آزاد به مصر و از آنجا نیز به غزه خواهد رفت.

در این کاروان قریب 15 ملیت از جمله ایرانی، مصری، ژاپنی، قطری، هندی، پاکستانی، اندونزی، مالزی، سوری و لبنانی در قالب سه اتوبوس مسافرتی حضور دارند.

گفتنی است در این مراسم بعد از سر دادن تکبیر، شعارهایی از جمله "هیهات من الذله"،" مرگ بر اسرائیل"، "مرگ بر آمریکا"، "مرگ بر استکبار"،" یا ایهاالمسلمون اتحدو اتحدو" و همچنین "خیبر خیبر یا صهیون، جیش محمد قادمون" و "حسین حسین شعار ماست شهادت افتخار ماست" از سوی مردم سر داده شد.

این کاروان امشب میهمان نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهند بود.

گفتنی است استاندار تهران نیز ظهر امروز با اعضای کاروان آسیایی همبستگی با مردم غزه متشکل از پیروان مذهبی و دینی از جمله بودایی، مسیحی، یهودی و مسلمان در محل هتل هویزه دیدار و گفت‌وگو کرد.

