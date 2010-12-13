کمیته ویژه مصوبات سفر در فارس راه اندازی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، عبدالله حسینی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه بررسی راهکارهای تسریع در اجرایی شدن مصوبات سفرهای سه گانه رئیس جمهور به استان فارس گفت: برای رفع موانع و تسریع در اجرای مصوبات کلان استان در حوزه های فولاد، پتروشیمی، صنایع انرژی بر، سدسازی و اشتغال‌زایی کمیته تخصصی خاص تشکیل و به صورت ویژه موضوع را دنبال می‌کند.

وی ادامه داد: سفرهای استانی رئیس جمهور حل مشکلات کهنه استانها را به سبب حضور تصمیم‌ گیران اصلی کشور امکان پذیر کرده است.

رئیس ستاد پیگیری مصوبات سفرهای رئیس جمهور در استان فارس اظهار داشت: ستاد پیگیری مصوبات سفرها در استان فارس با جدیت و با تشکیل کارگروههای تخصصی با دقت و سرعت برای به ثمر نشستن مصوبات سه سفر دولت به این استان تلاش خواهد کرد.

معاون عمرانی استاندار فارس تاکید کرد: محقق شدن مصوبات نشان از توانایی و کار آمدی مدیران دارد.

حسینی ادامه داد: تمامی مصوبات باید اجرایی شوند و مدیران دستگاهها موظف و مکلف هستند از طریق ارتباط با وزارتخانه و یا سازمان مافوق خود در این راستا اقدام کنند و در صورت وجود موانع باید موارد را برای بررسی و حصول نتیجه را به این معاونت گزارش دهند.

رئیس ستاد پیگیری مصوبات سفرهای رئیس جمهور در استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دولت با سفرهای استانی، فاصله طولانی مناطق محروم و دور دست با دفتر رئیس جمهور را شکسته و کم کرده است.

معاون عمرانی استانداری فارس افزود: سفرهای استانی به عنوان یک اصل و الگو قابل درک است چرا که در این سفرها دولتمردان از نزدیک با مسائل و مشکلات مردم و مناطق مختلف کشور آشنا می‌شوند.