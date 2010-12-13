سمینار آموزشی "امنیت فضای سایبر" در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگارمهر در کرمانشاه،بعداز ظهر دوشنبه و با حضور کلیه مدیران دستگاههای اجرایی استان و کارشناسانITادارات دولتی در محل سالن اجتماعات دفتر آموزش و پژوهش استانداری کرمانشاه سمینار آموزشی با عنوان " امنیت فضای سایبر" برگزار شد.

در این دوره یک روزه شرکت کنندگان با مباحث و موضوعات مهمی از جمله اهمیت اطلاعات و حوادث امنیتی، ضرورت توجه به امنیت اطلاعات، اینترنت و مفاهیم آن، انواع هکرها و اهداف آنها، آشنایی با انواع ویروس ها، کرم ها و جاسوس افزارها، انواع حملات امنیتی، تشریح یک سناریوی نفوذ در شبکه و مفاهیم اولیه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات(isms) آشنا شدند.

از اهداف برگزاری این دوره توانمند کردن مدیران و کارشناسان ITدر زمینه حفظ و ایجاد امنیت در شبکه های ارتباطی سازمانی اعلام شد.