بارش شدید باران موجب قطع برق در پلدختر شد

رئیس قسمت برق شهرستان پلدختر در این رابطه در سخنانی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرستان پلدختر اظهار داشت: بارش شدید باران و تگرگ خسارات زیادی به تاسیسات برقی این شهرستان وارد کرده است.

فریدون افزود: در ادامه بارش های شدید در این شهرستان دو ترانسفورماتور، دو دستگاه دکل برق و 9 دستگاه برقی در روستاهای پاعلم و واشیان تخریب شده است.

وی میزان خسارت اولیه ناشی از بارش باران و وزش باد در شبکه توزیع برق شهرستان را حدود 200 میلیون ریال اعلام کرد و افزود: بارش باران در عمده مناطق حوزه شهرستان پلدختر خسارات وارد کرده که اکیپی جهت برآورد خسارت به مناطق آسیب دیده اعزام شده است.

خودنیا یادآور شد: برق شهر پلدختر و روستاهای پاعلم و واشیان از صبح امروز قطع شده است.

رییس قسمت برق پلدختر علت قطعی برق در بخش غربی شهر پلدختر را اتصال کابل و شبکه برق شبکه بهداشت و درمان پلدختر به علت بی توجهی و سهل انگاری عنوان کرد.

وی افزود: علی رغم تذکرات لازم در این زمینه متاسفانه این شبکه اقدام به سرویس شبکه برق نکرده که این امر موجب آبگرفتگی شبکه برق شده است.

خودنیا تصریح کرد: با قطع برق فعالیت های عمومی شهر با رکود و وقفه مواجه شد و موجب بروز مشکلاتی برای ادارات، مدارس و مردم شده است.

این در حالی است که دبیر ستاد حوادث غیر مترقبه شهرستان پلدختر از بروز خسارت ناشی از بارش شدید باران و تگرگ و باد اظهار بی اطلاعی کرد.

فضل اله اصلان یدر پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در شهرستان پلدختر که آیا بارش شدید باران خساراتی در شهرستان بر جای گذاشته است، افزود: بارش باران هیچگونه خسارتی را در شهرستان پلدختر در قسمت ها و بخش های مختلف ایجاد نکرده است.