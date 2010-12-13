سپاهان با شکست راه آهن به پرسپولیس رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور از ساعت 14:30 امروز دوشنبه تیمهای سپاهان اصفهان و راه آهن شهرری در ورزشگاه فولادشهر اصفهان مقابل هم صفآرایی کردند.
سپاهان در این بازی خانگی با چهار گل راه آهن را در هم کوبید تا در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات جام حذفی به مصاف پرسپولیس برود.
برای سپاهان در این بازی خانگی هادی عقیلی (2)، امید ابراهیمی (31)، ابراهیم توره (64) و غلامرضا عنایتی (2+90) گلزنی کردند و زمینه صعود تیمشان را به مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی فراهم آوردند.
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