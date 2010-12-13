97 هزار دانشجو تحت حمایت کمیته امداد هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، کورش محمدی با بیان اینکه در سال گذشته مبلغ 18 میلیارد و 960 میلیون تومان جهت آموزش خانواده مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) هزینه شده گفت: هفت میلیارد و 800 میلیون تومان از این مبلغ صرف پرداخت شهریه 30 هزار نفر از دانشجویان تحت حمایت شاغل به تحصیل در دانشگاههای آزاد، شبانه، علمی و کاربردی، غیر انتفاعی، فنی و حرفه ای (شبانه) شده است.

وی افزود: مبلغ پنج میلیارد و 900 میلیون تومان اعتبار بابت پرداخت شهریه 49 هزار نفر از دانشجویان تحت حمایت شاغل به تحصیل در دانشگاه پیام نور، 600 میلیون تومان بابت پرداخت خدمات فرهنگی و آموزشی به 79 هزار نفر از دانشجویان تحت حمایت و مبلغ یک میلیارد و 400 میلیون تومان بابت خرید دو هزار دستگاه رایانه ویژه دانشجویان ممتاز و نخبه دارای استعداد درخشان هزینه شده است.

مدیر کل مشاوره و آموزش خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) با بیان اینکه مبلغ 300 میلیون تومان بابت تأمین کمک هزینه تحصیلی دو هزار و 800 نفر ازطلاب علوم دینی تحت حمایت شده است گفت: کمیته امداد در سال گذشته 180 میلیون تومان بابت پرداخت کمک هزینه تحصیلی 18 هزار نفر از دانشجویان دولتی روزانه تحت حمایت پرداخت کرده است.

وی افزود همچنین این نهاد حمایتی مبلغ 6 میلیارد و 57 میلیون و 500 هزار ریال بابت ارائه خدمات فرهنگی، آموزش به دانشجویان از جمله کمک به شکوفایی استعدادها و خلاقیتهای دانشجویان، برگزاری همایشهای دانشجویی و جشن فارغ التحصیلان تحت حمایت، تأمین هزینه خوایبگاه دانشجویی، فعالیتهای کانون دانشجویان و فارغ التحصیلان و تشویق رابطین فعال دانشگاهها برای هر سال تحصیلی اختصاص و پرداخت شده است.

مدیر کل مشاوره و آموزش خانواده امداد امام (ره) تصریح کرد: تعداد 97 هزار نفر دانشجوی خانوادههای تحت حمایت امداد امام (ره) در سال 1388 از خدمات این نهاد مقدس برخوردار گردیده که از این تعداد 62هزار و 80 نفر دختر و 34 هزار و 920 نفر پسر بوده اند که در این میان تعداد 23 هزار و 280 نفر در مقطع کاردانی، 64هزار و990 نفر در مقطع کارشناسی، دو هزار و 910 نفر در مقطع کارشناسی ارشد، یک هزار و 940 نفر در مقطع دکتری و سه هزار و 880 نفر طلاب علوم دینی را تشکیل می دهند.

محمدی گفت: کمیته امداد امام خمینی (ره) در بخش تأمین هزینه های تحصیلی دانشجویان و طلاب علوم دینی با پرداخت کمک هزینه تحصیلی، طرح اشتغال حین تحصیل و پرداخت شهریه و همچنین در بخش ارائه خدمات فرهنگی و آموزشی به دانشجویان با کمک به شکوفایی استعدادها و خلاقیتهای دانشجویان، برگزاری همایشهای دانشجویی و جشنهای فارغ التحصیلی، پرداخت هزینه خوابگاه دانشجویی، تشکیل کانون دانشجویان و فارغ التحصیلان و تشویق رابطین فعال دانشگاهها در سرفصل های جداگانه به ارائه خدمات پرداخته است.

مدیر کل مشاوره و آموزش خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به ارائه این خدمات به دانشجویان و طلاب علوم دینی در 6 ماهه نخست سال جاری از اختصاص مبلغ سه میلیارد ریال اعتبار بابت تأمین کمک هزینه تحصیلی تعداد دو هزار و 800 نفر از طلاب علوم دینی تحت حمایت امداد امام (ره) به میزان یک میلیون و500 هزار ریال برای هر سال تحصیلی به هر نفر خبر داد و تصریح کرد: برگزاری همایشهای دانشجویان در دو سطح دانشجویان مشغول به تحصیل و جدید الورود با محوریت بصیرت، خودباوری، دین باوری و عزت نفس و تشکیل اتاق فکر و تشکیل کانونهای فرهنگی دانشجویان فارغ التحصیلان در 6 ماهه دوم سال 89 نیز ادامه می یابد.