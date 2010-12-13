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۲۲ آذر ۱۳۸۹، ۱۸:۲۱

برداشت 105 هزار تن چغندر قند در همدان

برداشت 105 هزار تن چغندر قند در همدان

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت: در سال زراعی جاری بیش از 105 هزار تن چغندرقند از سه هزار هکتار از مزارع زیرکشت این محصول در همدان برداشت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، محمد شهرام پرورش گفت: چغندر قند تولیدی همدان به کارخانه قند همدان و کارخانه‌های شازند، لرستان، بیستون، اصفهان و نقش جهان که طرف قرارداد کشاورزان هستند، تحویل داده شد.

وی عملکرد چغندرقند در استان همدان را حدود 33 تن در هکتار عنوان کرد و گفت: چغندرکاران باید با رعایت نکات فنی و رعایت توصیه‌های کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی برای ارتقای کمی و کیفی محصول خود تلاش کنند.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در خصوص بذر چغندرقند مورد استفاده در استان همدان نیز اظهارداشت: بیشتر این بذرها وارداتی است و دروتی، فلور، ناگانو و یک رقم ایرانی به نام جام مورد در استان همدان استفاده می شود.

پرورش یادآور شد: 80 درصد مجموع عملیات کاشت، داشت و برداشت چغندر قند در استان همدان به صورت مکانیزه انجام می‌شود.

کد مطلب 1210116

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