برداشت 105 هزار تن چغندر قند در همدان

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، محمد شهرام پرورش گفت: چغندر قند تولیدی همدان به کارخانه قند همدان و کارخانه‌های شازند، لرستان، بیستون، اصفهان و نقش جهان که طرف قرارداد کشاورزان هستند، تحویل داده شد.

وی عملکرد چغندرقند در استان همدان را حدود 33 تن در هکتار عنوان کرد و گفت: چغندرکاران باید با رعایت نکات فنی و رعایت توصیه‌های کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی برای ارتقای کمی و کیفی محصول خود تلاش کنند.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در خصوص بذر چغندرقند مورد استفاده در استان همدان نیز اظهارداشت: بیشتر این بذرها وارداتی است و دروتی، فلور، ناگانو و یک رقم ایرانی به نام جام مورد در استان همدان استفاده می شود.

پرورش یادآور شد: 80 درصد مجموع عملیات کاشت، داشت و برداشت چغندر قند در استان همدان به صورت مکانیزه انجام می‌شود.