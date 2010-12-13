بانوان فارس مقام دوم کانوپولوی کشور را کسب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، در پایان هفته سوم این رقابتها هیئت قایقرانی تهران ب با انجام پنج بازی، کسب پنج برد و 15 امتیازعنوان نخست مسابقات را به خود اختصاص داد و به لیگ برتر راه یافت.

همچنین تیم هیئت قایقرانی فارس با انجام پنج بازی، کسب چهار برد، یک باخت و 13 امتیاز نایب قهرمان شد و تیم تهران ج نیز با انجام پنج بازی، کسب سه برد، دو باخت و 11 امتیاز در جایگاه سوم ایستاد.

نتایج این مسابقات به شرح ذیل است:

هیئت قایقرانی فارس دو بر یک تیم قایقرانی تهران ج را برد، قایقرانی خراسان رضوی پنج- سه از هیئت قایقرانی اصفهان شکست خورد، هیئت قایقرانی تهران ب 15 بر صفر تیم قایقرانی چهار محال و بختیاری را برد.

همچنین هیئت قایقرانی فارس شش بر چهار از صدر قایقرانی اصفهان گذشت، هیئت قایقرانی تهران ج چهار بر سه هیئت قایقرانی خراسان رضوی را شکست داد، هیئت قایقرانی فارس هشت بر صفر از سد هیئت قایقرانی چهارمحال و بختیاری گذشت.

هیئت قایقرانی تهران ج چهار بر دو هیئت قایقرانی اصفهان را مغلوب کرد، هیئت قایقرانی خراسان رضوی هشت بر یک مغلوب هیئت قایقرانی تهران ب شد، هیئت قایقرانی چهارمحال و بختیاری هشت - صفر از هیئت قایقرانی اصفهان شکست خورد، هیئت قایقرانی تهران ج شش - دو از هیئت قایقرانی تهران ب باخت.

در این مسابقات هیئت قایقرانی فارس سه بر یک هیئت قایقرانی خراسان رضوی را برد. همچنین هیئت قایقرانی تهران ب هفت بر دو هیئت قایقرانی اصفهان را از پیش رو برداشت، هیئت قایقرانی تهران ج پنج بر صفر هیئت قایقرانی چهارمحال و بختیاری را شکست داد، هیئت قایقرانی فارس 9 بر یک از هیئت قایقرانی تهران ب شکست خورد و هیئت قایقرانی چهارمحال و بختیاری پنج بر یک از هیئت قایقرانی خراسان رضوی باخت.

هفت نفر از داوران استانهای تهران، مشهد و فارس قاوت این بازیها را بر عهده داشتند.