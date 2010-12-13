  1. استانها
  2. فارس
۲۲ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۵۴

بانوان فارس مقام دوم کانوپولوی کشور را کسب کردند

بانوان فارس مقام دوم کانوپولوی کشور را کسب کردند

شیراز - خبرگزاری مهر: تیم بانوان فارس در مسابقات هفته سوم لیگ دسته یک کانوپولوی بانوان کشور، مقام دوم را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، در پایان هفته سوم این رقابتها هیئت قایقرانی تهران ب با انجام پنج بازی، کسب پنج برد و 15 امتیازعنوان نخست مسابقات را به خود اختصاص داد و به لیگ برتر راه یافت.

همچنین تیم هیئت قایقرانی فارس با انجام پنج بازی، کسب چهار برد، یک باخت و 13 امتیاز نایب قهرمان شد و تیم تهران ج نیز با انجام پنج بازی، کسب سه برد، دو باخت و 11 امتیاز در جایگاه سوم ایستاد.

نتایج این مسابقات به شرح ذیل است:

هیئت قایقرانی فارس دو بر یک تیم قایقرانی تهران ج را برد،  قایقرانی خراسان رضوی پنج- سه از هیئت قایقرانی اصفهان شکست خورد، هیئت قایقرانی تهران ب 15 بر صفر تیم قایقرانی چهار محال و بختیاری را برد.

همچنین هیئت قایقرانی فارس شش بر چهار از صدر قایقرانی اصفهان گذشت، هیئت قایقرانی تهران ج چهار بر سه هیئت قایقرانی خراسان رضوی را شکست داد، هیئت قایقرانی فارس هشت بر صفر از سد هیئت قایقرانی چهارمحال و بختیاری گذشت.

هیئت قایقرانی تهران ج چهار بر دو هیئت قایقرانی اصفهان را مغلوب کرد، هیئت قایقرانی خراسان رضوی هشت بر یک مغلوب هیئت قایقرانی تهران ب شد، هیئت قایقرانی چهارمحال و بختیاری هشت - صفر از هیئت قایقرانی اصفهان شکست خورد، هیئت قایقرانی تهران ج شش - دو از هیئت قایقرانی تهران ب باخت.

در این مسابقات  هیئت قایقرانی فارس سه بر یک هیئت قایقرانی خراسان رضوی را برد. همچنین هیئت قایقرانی تهران ب هفت بر دو هیئت قایقرانی اصفهان را از پیش رو برداشت، هیئت قایقرانی تهران ج پنج بر صفر هیئت قایقرانی چهارمحال و بختیاری را شکست داد، هیئت قایقرانی فارس 9 بر یک از هیئت قایقرانی تهران ب شکست خورد و هیئت قایقرانی چهارمحال و بختیاری پنج بر یک از هیئت قایقرانی خراسان رضوی باخت.

هفت نفر از داوران استانهای تهران، مشهد و فارس قاوت این بازیها را بر عهده داشتند.

کد مطلب 1210117

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها