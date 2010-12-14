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۲۳ آذر ۱۳۸۹، ۹:۳۵

کتابهای فاخر عاشورایی در "شرح خون" معرفی شد

کتابهای فاخر عاشورایی در "شرح خون" معرفی شد

اداره کل امور فرهنگی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به مناسبت ایام شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) در پوستری با عنوان "شرح خون" کتابهای فاخری با موضوع قیام عاشورا را معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پوستر "شرح خون" با موضوع معرفی کتابهای فاخر عاشورایی که حاوی مضامین متنوعی در خصوص واقعه عاشورا و قیام امام حسین (ع) است برای توزیع در بیش از 2300 کتابخانه عمومی سطح کشور توسط اداره کل امور فرهنگی نهاد کتابخانه‌های عمومی منتشر شد.

اداره کل امور فرهنگی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور ماهانه و بر اساس طرح "این چند کتاب" و با توجه به مناسبتهای مختلف، به معرفی کتابهای فاخر و ارزشمندی که برای عموم مردم نیز شایان توجه و مفید هستند اقدام می‌کند.

مرثیه‌ای که ناسروده ماند، فتح خون، کتاب آه، حماسه حسینی، تشنه لبان، نامیرا، مراقبه‌های عاشورایی و قیام مختار از جمله کتابهای معرفی شده در این پوستر است.
 

کد مطلب 1210119

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