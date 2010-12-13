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۲۲ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۳۰

رقابت‌های فوتبال جام حذفی/

استیل آذین حذف شد/ فولاد خوزستان به نیمه نهایی رسید

استیل آذین حذف شد/ فولاد خوزستان به نیمه نهایی رسید

تیم فوتبال استیل آذین تهران با تحمل شکست در دیدار برابر فولادخوزستان از راهیابی به مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور بازماند.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور از ساعت 14:30 امروز دوشنبه یک دیدار بین تیم‌های استیل آذین تهران و فولادخوزستان در ورزشگاه شهید دستگردی تهران برگزار شد.

فولاد خوزستان که چهار روز پیش در لیگ برتر با نتیجه 2 بریک مغلوب استیل آذین شده بود، در بازی امروز با 2 گل شاگردان محمد خاکپور را شکست داد و جواز صعود به مرحله نیمه نهایی جام حذفی را بدست آورد.

برای فولاد خوزستان در این بازی رضا نوروزی (78) و آرش افشین (90) گلزنی کردند. فولاد در مرحله نیمه نهایی جام حذفی به دیدار برنده مسابقه پرسپولیس - سپاهان اصفهان می رود.

در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی امروز همچنین یک بازی بین تیم‌های تراکتورسازی و ملوان بندرانزلی در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار شد که این بازی در وقت معمول به نتیجه تساوی بدون گل انجامید تا جدال آنها در وقت‌های اضافه دنبال شود.

کد مطلب 1210132

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