استیل آذین حذف شد/ فولاد خوزستان به نیمه نهایی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور از ساعت 14:30 امروز دوشنبه یک دیدار بین تیم‌های استیل آذین تهران و فولادخوزستان در ورزشگاه شهید دستگردی تهران برگزار شد.

فولاد خوزستان که چهار روز پیش در لیگ برتر با نتیجه 2 بریک مغلوب استیل آذین شده بود، در بازی امروز با 2 گل شاگردان محمد خاکپور را شکست داد و جواز صعود به مرحله نیمه نهایی جام حذفی را بدست آورد.

برای فولاد خوزستان در این بازی رضا نوروزی (78) و آرش افشین (90) گلزنی کردند. فولاد در مرحله نیمه نهایی جام حذفی به دیدار برنده مسابقه پرسپولیس - سپاهان اصفهان می رود.

در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی امروز همچنین یک بازی بین تیم‌های تراکتورسازی و ملوان بندرانزلی در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار شد که این بازی در وقت معمول به نتیجه تساوی بدون گل انجامید تا جدال آنها در وقت‌های اضافه دنبال شود.