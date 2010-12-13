جاسم کرار مسئول خسارت های وارده به ورزشگاه یادگار امام معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته انضباطی درخصوص خسارات وارده به تعدادی از صندلی های ورزشگاه یادگار امام تبریز دردیدار تراکتورسازی و پرسپولیس اعلام کرد با توجه به اینکه رفتار غیر ورزشی جاسم کرار محمد بازیکن تراکتور سازی تبریزموجبات تحریک تماشاگران را فراهم کرده و باعث ایجاد خسارت شده است، با توجه به بند 10 ماده 22 آیین نامه انضباطی ، جبران خسارت وارده برعهده بازیکن خاطی تشخیص داده و باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتورسازی تبریز را ملزم کرده تا پس از بررسی و تعیین اعلام میزان خسارات وارده توسط اداره کل تربیت بدنی استان، نسبت به کسر رقم اعلامی از قرارداد بازیکن و واریز به حساب اداره کل اقدام کند.

کمیته انضباطی دیروز دوشنبه کرار جاسم مهاجم عراقی تیم تراکتورسازی تبریز را تا اطلاع ثانوی از همراهی این تیم محروم کرد. این بازیکن به کمیته انضباطی احضارشده و قراراست پس از تحقیقات لازم رای نهایی درخصوص این بازیکن صادر شود.