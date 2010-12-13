28 درصد آب شرب شهری خراسان جنوبی هدر می رود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سید مجتبی عراقی زاده بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی از تصفیه خانه فاضلاب بیرجند در جمع خبرنگاران اظهارداشت: سرانه مصرف آب در کشور تابعی از شرایط اقلیمی و فرهنگی در سطح بهداشت عمومی است.

وی با اشاره به اینکه تولید آب در شهرهای استان خراسان جنوبی 32.6 میلیون متر مکعب در سال است، بیان داشت: سرانه مصرف آب شرب مشترکین خانگی در خراسان جنوبی به طور متوسط به ازای هر نفر، 120 لیتر در شبانه روز است.

عراقی زاده ادامه داد: آب شرب مصرفی مشترکان استان از منابع آب زیر زمینی تامین می شود که خشکسالی های متوالی 11 ساله اخیر منجر به افت سطح آب های زیر زمینی شده است.

وی افزود: شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی برای تامین آب شرب سالم و بهداشتی و همچنین حفظ ظرفیت تولید آب اقداماتی نظیر جابجایی چاه های موجود آب شرب، احداث گالری، کف شکنی وتعمیق چاه ها را انجام داده است.

عراقی زاده اضافه کرد: نیاز آبی شهرهای استان خراسان جنوبی در افق طرح سال 1410 و بر اساس مطالعات شرکتهای مهندسین مشاور به میزان سه هزار و 260 لیتر در ثانیه برآورد شده که همکاری و مشارکت مسئولان ذیربط را در انتقال و تامین آب شرب از سایر حوزه های آبریز کشور به خراسان جنوبی در برون رفت از بحران کم آبی را می طلبد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی گفت: قیمت تمام شده هر متر مکعب آب شرب حدود دو هزار و 500 ریال است که از مشترکان 800 ریال دریافت و همچنین قیمت تمام شده هر متر مکعب دفع فاضلاب حدود سه هزار و 500 ریال است که از مشترکان متوسط 600 دریافت می شود.

وی یادآور شد: مشترکینی که مصرف آب زیر 7 متر مکعب در ماه را دارند قبوض آب بهاء آنان رایگان صادر می شود.

عراقی زاده عنوان کرد: با توجه به محدودیت منابع آبی و تقویت سفره های آب زیر زمینی، طرح ایجاد تاسیسات جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب و استفاده از پساب تصفیه خانه های فاضلاب در شهرهای سربیشه، قاین ، فردوس و اسلامیه آغاز شده است.

وی از مشترکان خواست با توجه به اینکه آب شرب شهرهای استان از فواصل دور تامین می شود با مشارکت در مصرف صحیح آب به حفظ منابع آب موجود کمک کنند.