240 هزار هکتار اراضی شیب دار کشور زیتون کاری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، جلسه تسریع در روند اجرایی طرح تامین و انتقال آب برای توسعه باغات در اراضی شیب دار عصر امروز در سالن باغستان سازمان جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد.

در این جلسه که روسای سازمانهای جهاد کشاورزی 14 استان کشور حضور دارند اهمیت اجرای این طرح و راههای تامین و انتقال آب به راضی شیب دار مورد بررسی کارشناسی قرار می گیرد.

جهانگیر عرب در در این جلسه با اشاره به اهمیت اجرای طرح زیتون کاری در اراضی شیب دار اظهارداشت: در آذر ماه سال 84 رئیس جمهور به صراحت در جلسه هیئت وزیران خواستار توسعه باغات در کشور شدند و معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی را موظف کردند تا با جمع آوری اطلاعات لازم طرحی در این زمینه آماده اجرا شود.

وی افزود: از سال 85 با جمع آوری اطلاعات لازم کار مطالعه فاز یک و دو و طرح های نیمه تمام آغاز شد و در سال اول هفت میلیارد تومان برای تامین و انتقال آب در اراضی شیب دار اختصاص یافت و در بودجه نیز گنجانده شد.

مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: از سال 85 تاکنون این طرح در 20 استان کشور به تصویب هیئت وزیران رسیده و در سفرهای استانی در او.لویت قرار گرفته که اهمیت آن را از نگاه مسئولان کشور نشان می دهد.

عرب خاطرنشان کرد: طبق برنامه پیش بینی شده طرح زیتون کاری در طول برنامه پنجم توسعه در240 هزار هکتار از اراضی شیب دار کشور اجرایی خواهد شد.

این مسئول یادآورشد: تاکنون 218 هزار هکتار از اراضی شیب دار در کشور شناسایی شده و در 87 هزار هکتار مطالعات فاز یک و دو انجام و موافقت نامه آن تنظیم شده که مجوز ماده 32 و اسناد مناقصه را نیز دارد.

وی اظهار امیدواری کرد با اجرای این طرح ضمن حفظ منابع آب و خاک کشور زمینه اشتغال جوانان کشور نیز فراهم شود.

در این جلسه مجید خشنود سرپرست معاونت تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی هم در خصوص مزایای اجرای طرح زیتون کاری در اراضی شیب دار مطالبی بیان کرد.