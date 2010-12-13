72 هزار مسجد در کشور کم داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، سهیل سهیلی با اشاره به وجود 60 هزار مسجد در سراسر کشور تصریح کرد: براساس آمایش انجام شده به ازای هر 200 خانوار و یا هزار نفر جمعیت می بایست یک مسجد وجود داشته باشد که با توجه به جمعیت موجود در کشور نیاز به 132 هزار مسجد در کشور احساس می شود که در حال حاضر بایستی 72 هزار باب مسجد دیگر احداث شود .

وی در ادامه تصریح کرد: از بودجه امسال 50 درصد برای احداث مساجد هزینه می شود و 50 درصد باقی مانده اعتبارات مساجد هم برای مرمت، تکمیل، توسعه و تعمیرات اساسی 4 هزار و 647 باب از مساجد کشور هزینه می شود.

سهیلی افزود: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی اعتبارات اختصاص داده شده تنها برای ساخت مساجد در شهرهای زیر 20 هزارنفر جمعیت و روستاها و مناطق محروم هزینه می شود که بر این اساس امسال 567 باب مسجد در مناطق و شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت احداث می شود البته تحقق آن منوط به تحقق 100 درصدی اعتبار 40 میلیارد تومانی است .

سرپرست مؤسسه عمران مساجد سازمان اوقاف و امور خیریه همچنین در خصوص بیمه خدام ثابت مساجد گفت: خدام ثابت مساجد توسط سازمان اوقاف شناسایی و به سازمان تأمین اجتماعی معرفی می شوند که تا کنون 27 هزار نفر از خدام مساجد کشور تا سقف سنی 50 سال مشمول ضوابط تأمین اجتماعی بودند تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفته اند و هم اکنون سازمان اوقاف در حال رایزنی با وزارت رفاه و تأمین اجتماعی است تا خدام مساجد با سنین بالای 50 سال هم تحت پوشش بیمه قرار بگیرند .