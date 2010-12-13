104 هزار CD آموزشی "کتاب گویا" در مدارس اردبیل توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، بعد از ظهر دوشنبه غفار نجات خواه در جلسه معاونان برنامه ریزی و توسعه مدیریت مناطق جنوب استان در کوثر اظهار داشت: هم اکنون تمام دانش آموزان دوره های سه گانه تحصیلی استان اردبیل لوح فشرده آموزشی کتاب گویا را دریافت کرده اند.

وی با بیان اینکه لوحهای فشرده کتاب گویا با تلاش گروه بررسی محتوای آموزشی و پرورشی تهیه و توزیع شده است، افزود: لوحهای فشرده‌ای که با عنوان کتاب گویا در مدارس توزیع می‌شوند، توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش تهیه و تولید شده است.

معاون آموزش و پرورش استان اضافه کرد: این لوحهای فشرده محتوای کتابهای درسی قرآن، فارسی، عربی و زبان انگلیسی دوره های ابتدایی تا دوره پیش دانشگاهی است.

وی ابراز داشت: دانش ‌آموزان مقاطع مختلف تحصیلی با به ‌کارگیری CDآموزشی کتاب گویا فرآیند صحیح‌خوانی و روان‌خوانی دروس مورد نظر و ارایه شده را به راحتی فرا خواهند گرفت.

نجات خواه با بیان اینکه این کتابهای گویا شامل 12 حلقه لوح فشرده آموزشی است، خاطر نشان کرد:این CD کمک علاوه بر آموزش صحیح و روان‌ خوانی به دانش‌ آموزان، معلمان را نیز در زمینه یادگیری برای دانش‌آموزان یاری خواهد کرد.