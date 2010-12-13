اعضای هیئت مدیره کانون خوانندگان کلاسیک برگزیده شدند

به گزارش خبرنگار مهر در این مجمع عمومی که با حضوراعضای هیئت مدیره سابق و دیگراعضای این کانون برگزار شد ابتدا رئیس هیئت مدیره و بازرس گزارشی از عملکرد دو سال گذشته این کانون ارائه دادند و در ادامه با استعفای جمعی اعضای این هیئت مدیره، انتخابات برگزارشد.

در ادامه این جلسه بعد از معرفی تک تک نامزدها رای گیری به عمل آمد و پس از شمارش آرا به ترتیب نسرین ناصحی، محمدرضا صفی،شهلا میلانی،پوژنگ پروازی و سودابه شمس به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره انتخاب شدند.



همچنین حمید پناهی به عنوان بازرس این کانون انتخاب شد.مجمع عمومی بعدی این نهاد روز شنبه که به کانون آهنگسازان اختصاص دارد برگزار می شود.



