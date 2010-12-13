اجرای شاخصهای ایزوی فرهنگی در بیمارستانهای فارس آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمدهادی ایمانیه بعداز ظهر دوشنبه در نخستین نشست آموزش مصادیق امر به معروف و نهی از منکر گفت: شاخصهایی به منظور دسترسی به یک ساختار معنوی در مراکز درمانی استان فارس طراحی شده که مراکز درمانی با اجرایی کردن آنها در حد مطلوب، مهر ایزوی فرهنگی دریافت می کنند.

وی با اشاره به اجرای شاخص های ایزوی فرهنگی در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، گفت : براساس هماهنگی های انجام شده با وزارت بهداشت این طرح بصورت پایلوت در فارس آغاز می شود و پس از دریافت نتایج مطلوب ، در کل کشور اجرا می گردد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار داشت: نخستین مرکز درمانی که موفق به دریافت مهر ایزوی فرهنگی شود از اعتبارات و حمایتهای ویژه بهره مند خواهد شد.

ایمانیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فریضه امر به معروف و نهی از منکر تصریح کرد: در جامعه ما امر و نهی کردن همراه با اخلاق ، رفتار و سلیقه خوب تاثیر قابل توجهی دارد چراکه همانگونه که واحد احیای قلبی و ریویCPR در بیمارستانها ضروری است وجود واحدهایی جهت احیای جان و روان افراد نیز مورد نیاز است.

معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز در این مراسم گفت : ارایه ایزوی فرهنگی زیر نظر معاونتهای درمان و فرهنگی دانشگاه انجام می شود.

عبدالعلی محقق زاده افزود: براساس شاخصهای موجود در ایزوی فرهنگی مواردی مانند ظاهر بیمارستان، رفتار کارکنان و شیوه ارتباط آنها با بیمار مورد توجه و اصلاح قرار می گیرد تا بر این اساس بیمار در بیمارستان از آسایشی مانند محل زندگی خود برخوردار باشد.

وی با بیان اینکه مهر ایزوی فرهنگی براساس پایش درونی نظر کارکنان و بیرونی مراجعان به مراکز درمانی ارایه می شود، گفت: بیمارستانی که موفق به دریافت مهر ایزوی فرهنگی شود به مردم معرفی می شود و در نتیجه مراجعه کنندگان بیشتری هم خواهد داشت.

به گفته معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شیراز پایشها پس از دریافت مهر ایزو هم ادامه می یابد و در صورت ضعف عملکردف پس گرفته می شود.