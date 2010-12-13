100 اکیپ دامپزشکی در کرمان بر ذبح دام نظارت می کنند

غلامرضا زید آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: در راستای رعایت نکات بهداشتی یکصد اکیپ دامپزشکی ویژه نظارت بر ذبح دامهای قربانی و گوشتهای نذری در ایام محرم در استان کرمان نظارت می کنند.

وی گفت: در این راستا اکیپهای ثابت متشکل از کارشناسان دامپزشکی و ناظرن شرعی از ساعت 7 تا 21 روزهای تاسوعا و عاشورا در کشتارگاههای دام، شبکه های دامپزشکی و همچنین تکایا و حسینه ها مستقر می شوند و اکیپهای سیار به شهرستانها اعزام می شوند.

زید آبادی خاطرنشان کرد: بسیاری از بیماریهای دامی بین انسان و حیوان مشترک هستند و در صورت عدم رعایت نکات بهداشتی سلامت جامعه تهدید می شود.

زید آبادی عنوان کرد: دامها قبل از ذبح باید مورد تائید بهداشتی قرار گیرند.

وی به بیماریهای تب کریمه کنگو، شارون، سل، سالمونلا به عنوان بیماریهای شمترک بین دام و انسان اشاره کرد و خواستار رعایت نکات بهداشتی شد.