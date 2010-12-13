بزرگترین هیئت مجازی جهان اسلام آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت‌الاسلام علی دشتکی بعداز ظهر دوشنبه در کار گروه فرهنگ عمومی استان زنجان از راه‌اندازی بزرگترین "هیئت مجازی جهان اسلام" از سوی اداره کل تبلیغات استان زنجان خبر داد و گفت: این سایت که را‌ه‌اندازی آن از یک سال پیش مورد توجه واقع شد در سال جاری با بیش از یک میلیون عضو از خارج از کشور مشغول خدمت رسانی است.

وی ترویج فرهنگ عاشورایی، ایجاد بستر مناسب جهت افزایش بینش و بصیرت هیئت‌های مذهبی، معرفی فرهنگ عزاداری زنجان و معرفی الگوهایی اصیل عزاداری را ازجمله اهداف راه‌اندازی این سایت عنوان کرد.

حجت الاسلام دشتکی با اعلام آدرس بزرگترین هیئت مجازی جهان اسلام به آدرس www.11moharram.com اظهار داشت: فعالیت این سایت به این شکل است که علاوه بر گردآوری اخبار و مقالات مرتبط، هرشب یکی از اعضا نیز بانی برگزاری مراسم عزاداری در فضای سایبری می‌شود.

کسب رتبه نخست پوشش تبلیغات دینی و برنامه های محرم توسط تبلیغات اسلامی استان زنجان

مدیر‌کل تبلیغات اسلامی استان زنجان خاطر نشان کرد: اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با پوشش تبلیغات دینی و برنامه‌های محرم به میزان 95 درصد، رتبه نخست پوشش تبلیغات دینی را در بین ادارات کل تبلیغات اسلامی کشور به خود اختصاص داده است.

حجت‌الاسلام دشتکی با اشاره به ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان امام حسین(ع) ترویج محتوای فرهنگ عاشورایی را ضروری دانست و گفت: با توجه به اینکه هویت نظام جمهوری اسلامی ایران برخاسته از فرهنگ عاشورایی است در راستای ترویج فرهنگ عاشورایی برنامه‌های در خور توجهی در استان صورت گرفته است.

وی یادآور شد: به‌منظور ترویج فرهنگ عاشورایی و انتقال پیام عاشورا به جهانیان دبیرخانه فرهنگ عاشورایی دراستان زنجان راه‌اندازی شده است.

بازدید 40 هزار نفر از نمایشگاه فرهنگ عاشورایی

مدیر‌کل تبلیغات اسلامی استان زنجان، برگزاری نمایشگاه فرهنگ عاشورایی را از دیگر اقدامات انجام گرفته در راستای ترویج پیام عاشورا برشمرد و تصریح کرد: برپایی سومین نمایشگاه فرهنگ عاشورایی با حجم وسیع آن که بیش از 85 درصد غرفه‌های آن را محصولات تولیدی و محتوایی تشکیل می‌دهد در کشور بی‌نظیر است.

حجت‌الاسلام دشتکی میزان بازدید‌کنندگان از این نمایشگاه را طی روز گذشته 40 هزار نفر اعلام و ابراز کرد: کلیه غرفه‌های این نمایشگاه محتوایی است و می‌تواند الگویی برای ترویج فرهنگ عاشورایی در جهان محسوب شود.

فعالیت 1200 هیئت در عزاداری های ایام محرم

وی، قرآن محوری و مبلغ محوری را از ارکان برنامه‌های هیئت‌های مذهبی استان در سال جاری دانست و یادآور شد: تا کنون یک هزارو 100 مبلغ از سوی سازمان تبلیغات به اقصی نقاط استان اعزام شده و برای فعالیت‌های عزاداری محرم یک هزار و 200 هیئت برنامه‌ریزی شده است.