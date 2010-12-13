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۲۲ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۴۰

ترکاشوند در گفتگو با مهر:

خبری از استعفای ضیاء‌آذری ندارم

خبری از استعفای ضیاء‌آذری ندارم

مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی با اشاره به خبر استعفای مدیر مجموعه ورزشی آزادی، گفت: خبری از استعفای ایشان ندارم.

علی ترکاشوند در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اعلام خبر استعفای حسین ضیاآذری از مدیریت مجموعه ورزشی آزادی، اظهار داشت: از هیچ چیز خبر ندارم. اصلا مدیرعامل مجموعه ورزشی آزادی استعفا نداده است که بخواهم آن را تائید کنم.

وی ادامه داد: آقای آذری همچنان در مسئولیتی که به عنوان مدیر مجموعه ورزشی آزادی دارد، مشغول کارش است. من از استعفای وی خبر ندارم. بهتر است در این زمینه کسی پاسخگو باشد که از استعفای او و پذیرفته شدنش آگاه باشد. حدود دو ماه است که با هیچ خبرنگاری در مورد هیچ موضوعی صحبتی نداشته‎ام. در مورد استعفای ضیا‌آذری هم بی اطلاعم.

کد مطلب 1210178

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