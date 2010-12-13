علی ترکاشوند در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اعلام خبر استعفای حسین ضیاآذری از مدیریت مجموعه ورزشی آزادی، اظهار داشت: از هیچ چیز خبر ندارم. اصلا مدیرعامل مجموعه ورزشی آزادی استعفا نداده است که بخواهم آن را تائید کنم.

وی ادامه داد: آقای آذری همچنان در مسئولیتی که به عنوان مدیر مجموعه ورزشی آزادی دارد، مشغول کارش است. من از استعفای وی خبر ندارم. بهتر است در این زمینه کسی پاسخگو باشد که از استعفای او و پذیرفته شدنش آگاه باشد. حدود دو ماه است که با هیچ خبرنگاری در مورد هیچ موضوعی صحبتی نداشته‎ام. در مورد استعفای ضیا‌آذری هم بی اطلاعم.