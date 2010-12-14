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۲۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۰۵

"کلید اسرار زندگی" به بازار کتاب آمد

"کلید اسرار زندگی" به بازار کتاب آمد

کتاب "کلید اسرار زندگی" گردآوری محسن تیموری از سوی نشر آموت منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بخش اول این کتاب با عنوان "از سری داستانهای زندگی" شامل 37 داستانک است که بازگوکننده اتفاقاتی است که هر روز برای مردم می‌افتد و در آنها سعی شده تفاوت رفتار افراد در موقعیتهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

بخش دوم کتاب با عنوان "سخنان و پندهای بزرگان علم و ادب" شامل سخنان پندآموز بزرگانی مانند نیچه، شکسپیر، ابن سینا و شریعتی درباره مسائل مختلف است که در قالب ابیات و سخنان کوتاه آمده است.

مولف در بخش سوم کتاب "توصیه‌های پزشکی" سعی کرده‌است با ورود به مباحث روانشناسی نکات مفیدی را برای افراد مختلف  در این زمینه و نیز دیگر شاخه‌های پزشکی، بیان کند. همچنین عنوان بخش چهارم و پایانی کتاب "به نشانی خدا" است و شامل فرازهایی است از سخنان بزرگان دین درباره مسائل مبتلا به مردم.

از "نصایح زرتشت به پسرش" در این کتاب می‌خوانیم: آنچه را گذشته است فراموش کن و بدانچه نرسیده است رنج و اندوه مبر. قبل از جواب دادن فکر کن، هیچکس را تمسخر مکن. به به راست و نه به دروغ قسم مخور. خود برای خود زن انتخاب کن. به شرر و دشمنی کسی راضی مشو. از هر کس و هر چیز مطمئن مباس. کس را فریب مده تا دردمند نشوی. فرمان خوب ده تا بهره خوب یابی.

کتاب "کلید اسرار زندگی" با شمارگان 1650 نسخه در 304 صفحه و به قیمت 6000 تومان منتشر شده است.
 

کد مطلب 1210194

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