به گزارش خبرنگار مهر، علی پروین پس از شکست عصر امروز دوشنبه تیم استیل آذین برابر فولاد و حذف از گردونه رقابت های جام حذفی گفت: بازیکنان ما در این دیدار خوب بازی نکردند و تیم فولاد بهتر از ما بود و در نهایت به حقش رسید. به نظر من امروز اسم ها در زمین بازی کردند و در جلسه ای که بعد از بازی داشتیم این مسئله را به بازیکنان گفتم.

وی گفت: از این بازی به بعد دیگر دنبال اسم ها نیستیم و سعی می کنیم با فرصت دادن به جوانها تیم را از وضعیت فعلی نجات دهیم. شاید جوانگرایی به ما کمک کند وگرنه با ادامه این روند در آینده با مشکلات بیشتری مواجه می شویم.

پروین خاطرنشان کرد: بازیکنان ما در این دیدار به جای 90 دقیقه تنها 40 دقیقه دویدند. البته به فولاد و مجید جلالی که چنین تیمی را آماده کرده تبریک می گویم. درست است ما در لیگ فولاد را شکست دادیم و سه امتیاز ارزشمند را گرفتیم اما صد درصد با ادامه این روند با مشکل مواجه خواهیم شد.

وی در پاسخ به این سئوال که اگر زمان به عقب باز می گشت باز هم به استیل آذین می آمد گفت: اگر واقعیت را بگویم نمی آمدم. این برای اولین بار بود که من در میانه فصل به یک تیم می آمدم. تا حالا چنین اتفاقی برایم نیفتاده بود. ضمن اینکه من هر چه فکر می کنم نمی فهمم مشکل این تیم چیست؟ شاید اسم ها بازی می کنند و یا بازیکنان پیر شده‌اند. البته امیدوارم با پیروزی مقابل پاس و نفت لیگ را به خوبی ادامه دهیم و از فرصت تعطیلات نیم فصل برای تغییر و تحول در تیم استفاده کنیم.