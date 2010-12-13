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۲۲ آذر ۱۳۸۹، ۱۸:۴۱

سمنها معضل اعتیاد در جامعه را رفع کنند

سمنها معضل اعتیاد در جامعه را رفع کنند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل اجتماعی استانداری مازندران با اشاره به اینکه دولت مصمم به حمایت از سازمانهای مردم نهاد است از سمن ها خواست تا معضل اعتیاد را با کمک دولت در جامعه رفع کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی رضا جانبازی عصر دوشنبه در مراسم اختتامیه نخستین همایش و نمایشگاه سازمانهای مردم نهاد مازندران در ساری افزود: دولت مصمم به حمایت از سازمانهای مردم نهاد برای آینده ای روشن است.

وی با بیان اینکه سمنها یار و مددکار دولت هستند، اظهار داشت: ‌دولت در سفر سوم خود به مازندران، برای حمایت از سمنها اعتبار اختصاص داده است.
 
جانبازی با اشاره به اینکه سازمانهای مردم نهاد بر محور خودباوری و آرمان خواهی استوار هستند یادآور شد: سمنها بر اساس گفتمان موضوع محور و قانون مداری گام بر می دارند.
 
وی در بیان اهداف سمنها تصریح کرد: ‌فراهم ساختن شرایط تجربه زندگی و تقویت روحیه مسئولیت پذیری آحاد مردم در پیشرفت اهداف ملی و آرمانی، ایجاد شرایط مشارکت فعال همه اقشار مردم در صحنه های اجتماعی و فرهنگی، توسعه نقش جوانان و نوجوانان در سازندگی کشور و استفاده بهینه از منابع انسانی در مسیر سازندگی جامعه اسلامی از جمله اهداف سازمانهای مردم نهاد است.
 
جانبازی با اشاره به اینکه اعتیاد به عنوان معضل اساسی در جامعه برای دولتمردان و مسئولان شده افزود:‌ باید با آگاهی دادن به جامعه هدف ، آسیب های اجتماعی را کاهش داده و افراد را به نیروی موثر و کارآمد در جامعه تبدیل کنیم.
 
مدیرکل اجتماعی استانداری مازندران با بیان اینکه دولت نمی تواند همه این مسائل را به تنهایی انجام دهد خواستار تلاش همه جانبه سازمان های مردم نهاد شد. 
کد مطلب 1210204

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