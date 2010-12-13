محمد حسین داجمر در گفتگو با مهر با تایید برخی اخبار مبنی بر حراج کشتی های توقیفی ایران از سوی فرانسوی ها در سنگاپور، گفت: متاسفانه کشتی‌های ایران در سنگاپور به حراج گذاشته شده و فردا سه شنبه قرار است این حراج برگزار شود، این در حالی است که کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به دنبال رایزنی و تلاش برای جلوگیری از این کار است.

مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران افزود: فرانسوی ها برخلاف قوانین بین المللی در این رابطه عمل کرده و نظیر مباحث تحریم اقداماتی فراقطعنامه ای انجام داده است چرا که تحریم به عنوان مثال در مورد کشتی های ایرانی مشمول قراردادهای قبل از موعد آغاز تحریم نمی شد اما آنها بر این مفاد پایبند نبودند.

وی تصریح کرد: بانک فرانسوی که وام برای خرید کشتی به ایران اعطا کرده، برخلاف قراردادها اقساط دین را به حال تبدیل کرده و از دادگاه سنگاپور تقاضای توقیف و حراج کشتی های ایرانی را اخذ کرده است.

داجمر گفت: به دنبال این هستیم که از طریق منابعی بتوانیم با فرانسوی ها مذاکره کرده و پول آنها را پرداخت کنیم که امیدواریم تا فردا سه شنبه به نتیجه برسیم.