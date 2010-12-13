خواهان حل مسالمت آمیز موضوع هسته ای ایران هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "شاهزاده ترکی بن محمد بن سعود" در کنفرانس مطبوعاتی به مناسبت آغاز به کار کارگاه مربوط به خلع سلاح در ریاض بر ضرورت حل دیپلماتیک برنامه هسته ای ایران تاکید کرد.

وی افزود: امیدواریم که این موضوع به شکل مسالمت آمیز و دوستانه و از راههای دیپلماتیک حل و فصل شود. ما به حق همه کشورها برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای ایمان داریم.

شاهزاده بن سعود ضمن تکذیب تلاش عربستان برای ورود به مسابقه تسلیحاتی در منطقه گفت: دراختیار داشتن سلاح کشتار جمعی به مصلحت هیچ کشوری درمنطقه نیست.

وی تاکید کرد: عربستان سعودی تمایلی برای ورود به مسابقه تسلیحاتی ندارد و سیاست ما روشن است و در راستای خاورمیانه عاری از سلاح کشتار جمعی حرکت می کنیم زیرا مسابقه تسلیحاتی به سود هیچ کشوری نیست.