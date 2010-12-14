به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سید مجید عاملیان شامگاه دوشنبه در نشست شورای عشایری استان اصفهان با اشاره به مشکلاتی که در ارتباط با آموزش عشایر این استان وجود دارد، افزود: راه‌اندازی دفتر آموزش و پرورش عشایر در استان اصفهان مورد توجه وزارت آموزش و پرورش قرار نگرفته و بر همین اساس راه اندازی این دفتر را در اصفهان شاهد نخواهیم بود.

وی با اشاره به اقدامات انجام گرفته از سوی آموزش و پرورش استان اصفهان به منظور آموزش دانش آموزان عشایر اظهار داشت: خوشبختانه اداره کل آموزش و پرورش برای آموزش دانش آموزان محدودیتی ندارد اما در ارتباط با آموزش دانش آموزان عشایر، موارد دیگری دخیل است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به مشکلات موجود در ارتباط با آموزش و پرورش دانش آموزان عشایر، تصریح کرد: مشکل عدم آموزش دانش آموزان عشایر مربوط به دانش آموزانی است که همراه با ایل خود از اصفهان به استان خوزستان کوچ می‌کنند به صورت رسمی در حوزه اصفهان قرار ندارند.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه آموزش عشایر، اضافه کرد: آموزش و پرورش استان اصفهان سابقه بسیار زیادی در اجرای فعالیت‌های آموزشی در حوزه عشایر داشته و دارد.

عاملیان با بیان اینکه پایگاه‌های آموزشی عشایر استان اصفهان راه‌اندازی شده است، ادامه داد: سالانه 100 میلیون ریال به منظور راه‌اندازی 10 پایگاه آموزشی عشایری در استان اصفهان هزینه شده است.

استاندار اصفهان نیز در این جلسه بر اسکان و ساماندهی عشایر استان اصفهان تاکید کرد.

علیرضا ذاکر اصفهانی با بیان اینکه باید به وضعیت معیشتی عشایر رسیدگی شود، گفت: اسکان و ساماندهی عشایر در استان اصفهان مورد تاکید جدی مدیریت استان است و در صورتی که به وضعیت معیشتی عشایر رسیدگی نشود این قومیت کاهش می‌یابد و به ناچار در آینده شاهد مفهومی به نام عشایر نخواهیم بود.

وی ادامه داد: در قدم نخست برای حفظ عشایر باید تاریخ و فرهنگ این قوم حفظ شود و به صنایع دستی این قوم که از جذابیت بالایی نیز برخوردار است، نیز توجه بیشتری داشته باشیم.

استاندار اصفهان اضافه کرد: سوادآموزی در بین عشایر استان اصفهان از دیگر اولویت‌های عشایر به شمار می‌رود که راه‌اندازی دفتر آموزش و پرورش عشایر استان اصفهان با توجه به ایراداتی که از نظر تشکیلاتی به آن وارد است، با ساز و کارهای دیگری که در جلسه برای رفع آن مطرح شد، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.