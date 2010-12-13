چهار تپه و محوطه تاریخی خراسان جنوبی تعیین حریم می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حمید حلاج عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: تعیین حرائم تپه و آثار تاریخی در برنامه‌های سال جاری معاونت حفظ، احیاء و ثبت آثار تاریخی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع ‌دستی و گردشگری خراسان جنوبی تعریف شده است.

وی افزود: از محل اعتبارات استانی معاونت حفظ، احیاء و ثبت آثار تاریخی، بودجه‌ ای برای تعیین حریم آثار و تپه ‌های تاریخی در نظر گرفته شده است.

معاون حفظ و احیاء خراسان جنوبی اضافه کرد: این محوطه ‌ها و تپه ‌های تاریخی که در تلاش برای تعیین حریم آنها هستیم در چهار شهرستان بیرجند، قاین، فردوس و درمیان واقع شده‌اند.

حلاج با بیان اینکه محوطه گوند باغستان و محوطه دوکوهه از جمله موارد مورد نظر برای تعیین حریم هستند، گفت: این دو محوطه در شهرستان‌های فردوس و بیرجند قرار دارند.

این مقام مسئول تأکید کرد:‌ هنوز عملیات تعیین حریم این محوطه‌ها و آثار تاریخی آغاز نشده است.

وی خاطرنشان کرد: این معاونت برنامه ‌های مختلفی را در کنار تعیین حریم محوطه‌ ها و آثار تاریخی چون ثبت جهانی مجموعه مساجد و قنات‌های تاریخی در دست اجرا دارد.

حلاج گفت: پرونده ثبت جهانی تعدادی از مساجد و قنات‌های تاریخی خراسان جنوبی هم اکنون مراحل مختلف تکمیل را پشت سر می ‌گذارند.