چهار تپه و محوطه تاریخی خراسان جنوبی تعیین حریم می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حمید حلاج عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: تعیین حرائم تپه و آثار تاریخی در برنامههای سال جاری معاونت حفظ، احیاء و ثبت آثار تاریخی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی تعریف شده است.
وی افزود: از محل اعتبارات استانی معاونت حفظ، احیاء و ثبت آثار تاریخی، بودجه ای برای تعیین حریم آثار و تپه های تاریخی در نظر گرفته شده است.
معاون حفظ و احیاء خراسان جنوبی اضافه کرد: این محوطه ها و تپه های تاریخی که در تلاش برای تعیین حریم آنها هستیم در چهار شهرستان بیرجند، قاین، فردوس و درمیان واقع شدهاند.
حلاج با بیان اینکه محوطه گوند باغستان و محوطه دوکوهه از جمله موارد مورد نظر برای تعیین حریم هستند، گفت: این دو محوطه در شهرستانهای فردوس و بیرجند قرار دارند.
این مقام مسئول تأکید کرد: هنوز عملیات تعیین حریم این محوطهها و آثار تاریخی آغاز نشده است.
وی خاطرنشان کرد: این معاونت برنامه های مختلفی را در کنار تعیین حریم محوطه ها و آثار تاریخی چون ثبت جهانی مجموعه مساجد و قناتهای تاریخی در دست اجرا دارد.
حلاج گفت: پرونده ثبت جهانی تعدادی از مساجد و قناتهای تاریخی خراسان جنوبی هم اکنون مراحل مختلف تکمیل را پشت سر می گذارند.
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