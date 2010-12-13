روز عاشورا خط ایستادگی و عدم سازش با کفر و استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، حجت الاسلام حمید پورعیسی شامگاه دوشنبه در جمع سوگواران حسینی بر لزوم گام برداشتن صحیح و الگو برداری از قیام عاشورای اباعبدالله حسین (ع) تاکید کرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه عظمت امروز اسلام به برکت ماه محرم است، اظهارداشت: در ماههای محرم و صفر تمامی مردم و به خصوص نسل جوان با اهداف نهضت حسینی و راههای استمرار آن آشنا شوند.

مدیرکل ارشاد گیلان با بیان اینکه تحلیل و تشریح فلسفه شکل گیری قیام عظیم عاشورا در کشور باید به شکل مطلوب انجام شود، گفت: سوگواری باید با معنویت و محتوا باشد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه اقتدار، عزت و پیشرفت ایران اسلامی خاطر نشان کرد: انقلاب اسلامی ایران در سایه قیام عاشورای ملت ایران، تبعیت از رهبر فقید انقلاب اسلامی و ایستادگی در برابر موج عظیم توطئه ها و فتنه ها به ثمر رسید.

پورعیسی ضمن تبیین فلسفه قیام عاشورا و اهداف امام حسین (ع) در این قیام، عزاداریهای امام حسین (ع) را یک ضرورت دانست و یادآورشد: فرهنگ عزاداری در ماه محرم باید اصالت خود را حفظ کند.