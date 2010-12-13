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۲۲ آذر ۱۳۸۹، ۱۸:۵۱

روز عاشورا خط ایستادگی و عدم سازش با کفر و استکبار است

روز عاشورا خط ایستادگی و عدم سازش با کفر و استکبار است

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان گفت: روز عاشورا، خط ایستادگی و عدم سازش با کفر و استکبار که امام حسین (ع) با شهادت خود این الگو را برای همیشه تاریخ ترسیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، حجت الاسلام حمید پورعیسی شامگاه دوشنبه در جمع سوگواران حسینی بر لزوم گام برداشتن صحیح و الگو برداری از قیام عاشورای اباعبدالله حسین (ع) تاکید کرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه عظمت امروز اسلام به برکت ماه محرم است، اظهارداشت: در ماههای محرم و صفر تمامی مردم و به خصوص نسل جوان با اهداف نهضت حسینی و راههای استمرار آن آشنا شوند.

مدیرکل ارشاد گیلان با بیان اینکه تحلیل و تشریح فلسفه شکل گیری قیام عظیم عاشورا در کشور باید به شکل مطلوب انجام شود، گفت: سوگواری باید با معنویت و محتوا باشد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه اقتدار، عزت و پیشرفت ایران اسلامی خاطر نشان کرد: انقلاب اسلامی ایران در سایه قیام عاشورای ملت ایران، تبعیت از رهبر فقید انقلاب اسلامی و ایستادگی در برابر موج عظیم توطئه ها و فتنه ها به ثمر رسید.

پورعیسی ضمن تبیین فلسفه قیام عاشورا و اهداف امام حسین (ع) در این قیام، عزاداریهای امام حسین (ع) را یک ضرورت دانست و یادآورشد: فرهنگ عزاداری در ماه محرم باید اصالت خود را حفظ کند.

کد مطلب 1210234

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