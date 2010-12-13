ارتباط "آسانگ" با دستگاه دیپلماتیک آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر ، "جولیان آسانگ" موسس ویکی لیکس پیش از انتشار اسناد محرمانه در مورد جنگ عراق و افغانستان در محافل دیپلماتیک آمریکا رفت و آمد داشته و چهره ای شناخته شده بوده است.

هر چند آسانگ در حال حاضر مورد خشم مقامهای آمریکا قرار گرفته و حتی شماری از آنان خواستار مرگش شده اند، اما وی پیش تر بعنوان یکی از دوستان دولت آمریکا در محافل دیپلماتیک این کشور حضور داشته است.

روزنامه تلگراف انگلیس با اشاره به این موضوع از برگزاری یکی از این محافل دوستانه با حضور آسانگ پرده برداشته است. بر این اساس وی سال گذشته در چنین روزهایی مهمان سفارت آمریکا در ایسلند بوده است.

آسانگ به بصورت ناشناس از سوی این سفارتخانه به مهمانی مذکور دعوت شده بوده در جریان برگزاری آن با "سم واتسون" سفیر آمریکا در ریکیاویک (پایتخت ایسلند) گفتگوی دوستانه ای داشته و حتی اطلاعات جالبی نیز در مورد نقش بانکهای این کشور در بحران جهانی اقتصاد به واتسون داده است.

یک سیاستمدار پیشین ایسلندی نیز که در حال حاضر از همکاران آسانگ در ویکی لیکس است، در این باره گفته است: آسانگ بصورت ناشناس در مهمانی شرکت کرد و هدف آنها این بود که ببینند آیا کسی وی را شناسایی می کند یا خیر. به گفته وی کسی در این ضیافت موسس ویکی لیکس را نشناخته است.