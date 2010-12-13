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۲۲ آذر ۱۳۸۹، ۲۰:۱۶

محمود عثمان:

مالکی بدون حمایت العراقیه هم قادر به تشکیل دولت است

مالکی بدون حمایت العراقیه هم قادر به تشکیل دولت است

یکی از اعضای ائتلاف کردستان عراق از توان "نوری المالکی" برای تشکیل دولت در صورت کارشکنی العراقیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه، "محمود عثمان" گفت: نوری المالکی حق دارد که درصورت عقب نشینی فهرست العراقیه به علت اختلافات درباره قانون شورای سیاستهای استراتژیک تشکیل دولت دهد.

وی افزود: ائتلاف اتحاد ملی عراق ارتباط میان تصویب قانون شورای سیاستهای استراتژیک با تشکیل دولت را مورد مخالفت قرارداده است.

عثمان تاکید کرد: تشکیل دولت آتی ربطی به تصویب قانون شورای سیاستهای استراتژیک ندارد، زیرا بررسی این قانون از سوی نمایندگان به زمان زیادی نیاز دارد.

عضو ائتلاف کردستان عراق ادامه داد: تصویب قانون شورای مذکور طی دو مرحله باید صورت گیرد؛ مرحله نخست همه گروهها باید به توافق واحدی درباره آن برسند و این شورا با اختیارات دیگر دولتی تداخل پیدا نکند و نحوه ایفای نقش چگونه باشد و در مرحله دوم تصویب آن بوسیله نمایندگان مجلس است.

عثمان تصریح کرد: در صورتی که فهرست العراقیه از روند تشکیل دولت عقب نشینی کند مالکی می تواند برای پستهای خالی وزارتی تا زمان توافق درباره آن سرپرست تعیین کند.

شایان ذکر است که فهرست العراقیه به رهبری "ایاد علاوی" اعلام کرده که موضوع تصویب قانون شورای سیاستهای استراتژیک ملی و تشکیل دولت به هم گره خورده است.

کد مطلب 1210244

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