كشورهاي مصرف كننده ، نفت را 59 دلار ارزانتر مي خرند

رييس كميسيون انرژي مجلس درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر رشد قيمت نفت را كافي ندانست و گفت: با وجود اينكه قيمت نفت از مرز 50 دلار گذشته اما واقع اين است كه نفت گران نشده است بلكه قيمت واقعي نفت بيش از يكصد دلار است كه در نتيجه مي توان گفت كشورهاي مصرف كننده نفت را 59 دلار ارزانتر از كشورهاي توليد كننده خريداري مي كنند.

كمال دانشيار درباره رشد قيمت نفت گفت: پيشي گرفتن عرضه بر تقاضا از مهمترين عوامل رشد قيمت نفت محسوب مي شود به گونه اي كه امروز دنيا با كاهش توليد نفت و افزايش مصرف آن مواجه شده است.

وي افزود : توليد نفت دنيا به دلايلي همچون كاهش ضريب استحصال مخازن روبه كاهش است به گونه اي كه با ادامه روند كنوني و عدم برنامه ريزي هاي لازم دنيا تا ده سال آينده با كمبود نفت مواجه خواهد شد.

مدير سابق ازدياد برداشت مخازن نفتي شركت متن با اشاره به وضعيت ايران گفت: ايران نيز با مشكل كاهش توليد مواجه شده است چرا كه پيش از انقلاب روزانه 6 ميليون بشكه از مخارن نفتي كشور توليد مي شد درحالي كه اين رقم هم اكنون به 4 ميليون كاهش يافته و اين اتفاق ناشي از افت فشار مخازن نفتي و كاهش ميزان ذخاير است.

وي تصريح كرد: درحال حاضر بيش از 30 مخزن نفتي كشور نيمه دوم عمر خود را مي پيمايند و براي احيا دوباره آنها بايد تزريق گاز صورت گيرد.

وي در ادامه گفت: پيشي گرفتن عرضه بر تقاضا، افزايش روز افزون جمعيت ، ثابت ماندن توليد ودرمقابل آن رشد تقاضا و رشد اقتصاد جهاني همه از عواملي است كه باعث شده قيمت نفت افزايش يابد.

وي اضافه كرد : بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه دنيا روزانه به 120 ميليون بشكه نفت احتياج دارد درحالي كه امروز فقط 80 ميليون بشكه نفت توليد مي شود و اين خود عاملي خواهد بود بر اي اينكه قيمت نفت روز به روز افزايش يابد و به قيمت واقعي خود نزديك شود .