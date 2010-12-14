سیاست دنیای استکبار جلوگیری از ترویج فرهنگ عاشورا است

به گزارش خبرنگارمهر در رشت، سردار نظرعلی علیزاده شامگاه دوشنبه در جمع سوگواری حسینی اظهارداشت: ماه محرم بهترین پایگاه مومنان برای ضربه زدن به توطئه های دشمن است.

وی عنوان کرد: برای زمین گیر کردن جنگ نرم دشمن از ماه محرم به لحاظ آماده بودن شرایط باید استفاده بهینه کرد.

جانشین سپاه قدس گیلان با اشاره به اینکه مراسم عزاداری در محرم باید مدیریت شود، گفت: از فرصت ماه محرم برای افزایش بصیرت جوانان باید تلاش کرد چرا که آنان در جنگ نرم، مورد حمله دشمن هستند.

وی همچنین بر زنده نگه داشتن عاشورا و ماه محرم تاکید کرد و افزود: جنگ واقعی جامعه امروز حفظ ارزشهای اسلامی و الهی است.

علیزاده در ادامه بر ضرورت پاسداری از شعائر اسلامی در ایام ماه محرم تاکید کرد و خواستار آگاه کردن جوانان از اهداف قیام امام حسین (ع) و نهضت عاشورا در مجالس عزاداری شد.