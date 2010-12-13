دستگیری چند مظنون توسط نیروهای ناتو/ تلفات انفجار دیروز آمریکایی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، تلفات سنگین ناتو در انفجار روز یکشنبه موجب شدت عمل بیشتر نیروهای این پیمان در افغانستان شده است. بر این اساس این نیروها از شب گذشته تا کنون دهها نفر را به اتهام دست داشتن در این حمله دستگیر کرده اند.

حمله روز گذشته به یک مینی بوس حامل سربازان ناتو در جنوب افغانستان صورت گرفته و سنگین ترین تلفات را طی ماه جاری به این نیروها وارد ساخته است. ژنرال "جوزف بلوتز" سخنگوی ناتو با اعلام این خبر گفت: احتمال می رود این افراد در حمله مذکور دست داشته باشند. به گفته وی در عملیات دستگیری این افراد هیچ درگیری مسلحانه ای روی نداده است.

یک مقام امنیتی افغان نیز که خواست نامش فاش نشود گفت کشته شدگان حمله تروریستی روز یکشنبه آمریکایی بوده اند. این در حالی است که ناتو از اعلام ملیت 6 نظامی کشته شده اش خودداری کرده است.

هر چند ناتو مدعی بهبود اوضاع امنیتی افغانستان در ماههای اخیر است، اما شمار حملات تروریستی به نیروهای این پیمان بویژه در جنوب این کشور، خلاف این ادعا را ثابت می کند.

به گفته مقامهای افغان حمله دیروز در منطقه زهاری ولایت قندهار رخ داده، جایی که ملا عمر در اوایل دهه 1990 میلادی گروه شبه نظامیان طالبان را در آنجا سازماندهی کرد.