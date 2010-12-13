  1. بین الملل
  2. سایر
۲۲ آذر ۱۳۸۹، ۲۰:۰۵

تحولات افغانستان/

دستگیری چند مظنون توسط نیروهای ناتو/ تلفات انفجار دیروز آمریکایی هستند

دستگیری چند مظنون توسط نیروهای ناتو/ تلفات انفجار دیروز آمریکایی هستند

نیروهای ناتو دهها نفر را در ارتباط با حمله تروریستی روز گذشته افغانستان که 6 کشته بر جا گذاشت، دستگیر کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، تلفات سنگین ناتو در انفجار روز یکشنبه موجب شدت عمل بیشتر نیروهای این پیمان در افغانستان شده است. بر این اساس این نیروها از شب گذشته تا کنون دهها نفر را به اتهام دست داشتن در این حمله دستگیر کرده اند.

حمله روز گذشته به یک مینی بوس حامل سربازان ناتو در جنوب افغانستان صورت گرفته و سنگین ترین تلفات را طی ماه جاری به این نیروها وارد ساخته است. ژنرال "جوزف بلوتز" سخنگوی ناتو با اعلام این خبر گفت: احتمال می رود این افراد در حمله مذکور دست داشته باشند. به گفته وی در عملیات دستگیری این افراد هیچ درگیری مسلحانه ای روی نداده است.
 
یک مقام امنیتی افغان  نیز که خواست نامش فاش نشود گفت کشته شدگان حمله تروریستی روز یکشنبه آمریکایی بوده اند. این در حالی است که ناتو از اعلام ملیت 6 نظامی کشته شده اش خودداری کرده است.
 
هر چند ناتو مدعی بهبود اوضاع امنیتی افغانستان در ماههای اخیر است، اما شمار حملات تروریستی به نیروهای این پیمان بویژه در جنوب این کشور، خلاف این ادعا را ثابت می کند.
 
به گفته مقامهای افغان حمله دیروز در منطقه زهاری ولایت قندهار رخ داده، جایی که ملا عمر در اوایل دهه 1990 میلادی گروه شبه نظامیان طالبان را در آنجا سازماندهی کرد.
کد مطلب 1210253

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها