مسیر حرکت دسته های عزاداری بوشهر مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حجت الاسلام علی نعمت اللهی شامگاه دوشنبه در نشست هماهنگی برنامه های ایام تاسوعا و عاشورای حسینی اظهار داشت: تجمع هیئتهای مذهبی در روز تاسوعا و عاشورای حسینی مورخ 24 و 25 آذرماه ( 9 و 10 محرم 1432) راس ساعت 9 صبح در مقابل مسجد توحید و حرکت دستجات راس ساعت 9 و 30 دقیقه صبح به سمت مصلی جمعه برگزار خواهد شد .

وی اظهار داشت: همچنین در روز عاشورای حسینی پس از استقرار هیئت های مذهبی و مردم عزادار در مصلی، نماز ظهر عاشورا به امام جماعت آیت الله صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان بوشهر اقامه می شود .

نعمت اللهی با تأکید بر برگزاری باشکوه مراسم عزاداری ایام محرم و تاسوعا و عاشورای حسینی گفت: پتانسیل و ظرفیت هیئت های مذهبی بسیار بالاست و می بایست از این ظرفیت در راستای احیای معروفات و جلوگیری از منکرات در جامعه بهره لازم گرفته شود .