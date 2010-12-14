مسیر حرکت دسته های عزاداری بوشهر مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حجت الاسلام علی نعمت اللهی شامگاه دوشنبه در نشست هماهنگی برنامه های ایام تاسوعا و عاشورای حسینی اظهار داشت: تجمع هیئتهای مذهبی در روز تاسوعا و عاشورای حسینی مورخ 24 و 25 آذرماه ( 9 و 10 محرم 1432) راس ساعت 9 صبح در مقابل مسجد توحید و حرکت دستجات راس ساعت 9 و 30 دقیقه صبح به سمت مصلی جمعه برگزار خواهد شد.
وی اظهار داشت: همچنین در روز عاشورای حسینی پس از استقرار هیئت های مذهبی و مردم عزادار در مصلی، نماز ظهر عاشورا به امام جماعت آیت الله صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان بوشهر اقامه می شود.
نعمت اللهی با تأکید بر برگزاری باشکوه مراسم عزاداری ایام محرم و تاسوعا و عاشورای حسینی گفت: پتانسیل و ظرفیت هیئت های مذهبی بسیار بالاست و می بایست از این ظرفیت در راستای احیای معروفات و جلوگیری از منکرات در جامعه بهره لازم گرفته شود.
مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان بوشهر بر لزوم برنامه ریزی و فراهم کردن بستر لازم برای حضور حداکثری مردم در این دو روز تاکید کرد.
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