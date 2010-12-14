حیرت رسانه ها از برکناری غیرمنتظره متکی در حین سفر خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 16 روز دوشنبه سایت اطلاع رسانی رئیس جمهور خبری بر روی خروجی خود قرار داد که به سرعت به خبر نخست و تاپ نیوز خبرگزاری ها و سایتهای خبری داخلی تبدیل شد.

بر اساس خبر منتشر شده علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی به عنوان سرپرست وزارت امور خارجه منصوب و از خدمات متکی تقدیر شده بود.

موضوع تغییر متکی با توجه به حضور 6 ساله وی در پست وزارت خارجه -که در میان تمام وزاری دولت های نهم و دهم یک رکورد محسوب می شود- و با عنایت به اینکه بارها در گذشته این موضوع مطرح شده بود مایه تعجب نبود اما آنچه که حیرت همگان را برانگیخت این بود که متکی برای ابلاغ پیام رئیس جمهور به رئیس جمهور سنگال در ماموریت کاری خارجی حضور داشت و هنوز به کشور بازنگشته حکم تغییر او منتشر شد!

بلافاصله بعد از انتشار خبر تغییر متکی رسانه های مجازی با اخبار و تصاویر ویژه به آن پرداختند هرچند مسئولان سیاسی در مقابل این خبر سکوت اختیار کرده و اکثرا به دلیل شوکه شدن ناشی از بی اطلاعی از جوانب و دلایل این اقدام ترجیح دادند تلفن همراه خود را پاسخ ندهند.

بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که گویا از ماجرا بی اطلاع بود در تماسی بعد از شنیدن خبر برکناری متکی اظهار حیرت و شگفتی کرد و بعد از آن دیگر به تماس ها جواب نداد.

اطرافیان صالحی نیز در گفتگوهای غیر رسمی با خبرنگاران به عدم اطلاع وی از این تصمیم رئیس جمهور اشاره کردند.

با این حال سایت های خبری نیز اکثرا خبر تغییر متکی را خبر برتر خود قرار دادند و با تیتر های مختلف شگفتی خود را از نحوه تغییر متکی ابراز داشتند.

سایت تابناک با برگزیدن تیتر "منوچهر متکی در سنگال، برکناری در تهران " تعجب خود را از این خبر نشان داد و سایت خبرآن لاین نیز با اشاره به شوکه شدن بروجردی از شنیدن خبر برکناری متکی شگفتی خود را به خوانندگانش منتقل کرد.

سایت فردا هم تیتر برکناری متکی را انتخاب کرد اما با روتیتر"پایان شایعات" تلویحا به مکرر بودن خبر تغییر وزیر خارجه در گذشته اشاره کرد.

جهان نیوز هم خبر برتر صفحه نخست خود را به این خبر اختصاص داد و در لید خبر نوشت:منوچهر متکی در حالی که در ادامه ماموریت در آفریقا به سر می برد حکم برکناریش در پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شد.

سایت رجانیوز اما با رویکردی متفاوت به این قضیه نگریست و ضمن استقبال از برکناری متکی در تیتر گزارش خود از دیرهنگام بودن این برکناری انتقاد کرد.

سایت الف برخلاف دیگر سایت ها که در بخش اخبار ویژه موضوع تغییر وزیر خارجه را مورد پردازش قرار داده بودند در بخش اخبار عادی خود خبر تغییر متکی را منتشر کرد.

سایت عصرایران نیز با برگزیدن تیتر برکناری متکی به عنوان خبر نخست خود و اشاره به خبر خبرگزاری مهر مبنی بر حضور متکی در سفر خارجی در هنگام برکناری به این موضوع پرداخت و فرارو علاوه بر انتشار خبر تغییر متکی گزارش تصویری نیز با عنوان آخرین روزهای وزارت متکی بر روی خروجی قرار داد.

این سایت مصاحبه ای نیز با قدرت الله علیخانی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس منتشر کرد که تیترش این بود: "متکی به بدترین شکل ممکن برکنار شد".

دیپلماسی ایرانی تیتر "متکی رفت" را انتخاب کرد و نوشت: بالاخره داستان کشمکش های متکی – احمدی نژاد به پایان رسید و شایعه به واقعیت پیوست.

رسانه ها در عین حال با انتخاب عکس هایی از احمدی نژاد و متکی در کنار هم ارتباط جالبی میان خبر برکناری متکی و آن عکس ها برقرار کرده بودند که از ان جمله می توان به عکس سایت دیپلماسی ایرانی اشاره کرد که در آن متکی به صورت خاصی در حال نگریستن به احمدی نژاد است و احمدی نژاد بدون توجه به او به سوی مخالف می نگرد و یا عکس سایت جهان که متکی را در حال خداحافظی با تکان دادن دست نشان می دهد.

آفتاب نیوز نیز در تیتر به برکناری متکی پرداخت و در زیرتیتر نیز به در ماموریت بودن وی اشاره کرد.

با این حال همچنان همگان منتظرند تا ببینند علت اصلی این نوع تغییر وزیر از سوی احمدی نژاد چه بوده است