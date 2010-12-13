بازتاب خارجی برکناری متکی؛ "ناگهانی و شوک برانگیز"

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهوری اسلامی ایران ساعاتی پیش منوچهر متکی را از سمت وزارت خارجه برکنار و دکتر علی اکبر صالحی را به عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی کرد.

نیویورک تایمز با اشاره به این مطلب برکناری ناگهانی متکی را که طی چند سال گذشته سکاندار سیاست خارجی ایران بوده ناگهانی ارزیابی کرده و نوشت: این اقدام تکان دهنده موجب شگفتی برخی محافل در غرب شده است.

این روزنامه آمریکایی همچنین به برکناری متکی در اثنای سفر وی به سنگال توجه کرده است.

خبرگزاری فرانسه برکناری متکی را در حالی که ایران در حال مذاکره با گروه 1+5 در مورد موضوع هسته ای خود است اقدامی شوک برانگیز و قابل تامل ارزیابی کرد. هر چند این خبرگزاری از علت این تصمیمگیری ابراز بی اطلاعی کرده اما آن را بی ارتباط با اظهارات اخیر متکی در واکنش به سخنان کلینتون ندانسته است.

رویترز نیز با انتشار مطلب کوتاهی از برکناری منوچهر متکی و اعلام نام رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به عنوان سرپرست وزارت تحت هدایت وی خبر داده است.

شبکه خبری العربیه با نگاهی مغرضانه به این موضوع طبق معمول به بزرگنمایی وقایع ایران پرداخته و مدعی شده که صدور حکم برکناری متکی بی ارتباط با مذاکرات اخیر ایران و گروه 1+5 در ژنو نبوده است.

در خبر دیگری به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس برکناری وزیر خارجه ایران ناگهانی و بدون هیچگونه توضیحی عنوان شده است. این خبرگزاری مدعی است که برکناری متکی از جمله خواسته های نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بوده چرا که به اعتقاد آنها وی در زمینه دفاع از حقوق ایران در مجامع بین المللی به اندازه کافی قدرتمند عمل نکرده است.

همچنین شبکه خبری بلومبرگ در خبری آورده است: منوچهر متکی از کابینه محمود احمدی نژاد کنار گذاشته شد. سایت این شبکه در ادامه به برکناری متکی در حین انجام سفر خارجی اشاره کرده و به نقل از یک کارشناس مسائل خاورمیانه این اقدام را نامیمون دانسته است.