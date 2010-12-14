اسناد "ویکی لیکس" ضربه ای به پیکر آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الانباء، "ولید جنبلاط" گفت: "جولیان آسانگ" موسس پایگاه "ویکی لیکس" باید جایزه نوبل داده شود.

وی افزود: حقایقی که ویکی لیکس فاش کرد به مثابه ضربه مهلکی به دولت آمریکا و سیاست "باراک اوباما" رئیس جمهوری این کشور در خاورمیانه به شمار می رود.

رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه با انتقاد از آشفتگی سیاست آمریکا در منطقه تاکید کرد: "جرج میچل" فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه همانند یک گردشگر در منطقه تفریح می کند و تحرکات وی هرگز نمی تواند از تضمین هایی که اوباما اخیرا به اسرائیل داده فراتر برود.

جنبلاط با انتقاد از عملکرد دولت در مشکلات جوی افزود: جنجالهای رسانه ای مشکلی را درلبنان حل نخواهد کرد کشور ما سرزمین فرصتهای سوخته است.