  1. بین الملل
  2. سایر
۲۳ آذر ۱۳۸۹، ۹:۱۳

جنبلاط :

اسناد "ویکی لیکس" ضربه ای به پیکر آمریکا است

اسناد "ویکی لیکس" ضربه ای به پیکر آمریکا است

رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه لبنان با اشاره به اسناد منشر شده بوسیله پایگاه "ویکی لیکس" آن را ضربه مهلکی به آمریکا دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الانباء، "ولید جنبلاط" گفت: "جولیان آسانگ" موسس پایگاه "ویکی لیکس" باید جایزه نوبل داده شود.

وی افزود: حقایقی که ویکی لیکس فاش کرد به مثابه ضربه مهلکی به دولت آمریکا و سیاست "باراک اوباما" رئیس جمهوری این کشور در خاورمیانه به شمار می رود.

رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه با انتقاد از آشفتگی سیاست آمریکا در منطقه تاکید کرد: "جرج میچل" فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه همانند یک گردشگر در منطقه تفریح می کند و تحرکات وی هرگز نمی تواند از تضمین هایی که اوباما اخیرا به  اسرائیل داده فراتر برود.

جنبلاط با انتقاد از عملکرد دولت در مشکلات جوی افزود: جنجالهای رسانه ای مشکلی را درلبنان حل نخواهد کرد کشور ما سرزمین فرصتهای سوخته است.

کد مطلب 1210268

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها