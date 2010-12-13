نحوه تغییر وزیر خارجه خلاف عرف بود/ رئیس جمهور روشنگری کند

حشمت الله فلاحت پیشه در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به اعلام خبر تغییر منوچهر متکی وزیرخارجه در شرایطی که وی در سفر خارجی کاری به سر می برد تصریح کرد: کسی که به عنوان نماینده رسمی کشور در ماموریت است اینکه در محل ماموریت برکنار شود کاری خلاف عرف است و در عرف بین الملل این روش برخورد جایگاه ندارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: البته حق رئیس جمهور است که وزرا را انتخاب و یا برکنار کند اما این موضوع در مورد وزیرامورخارجه با توجه به حساسیت موضوع سیاست خارجی به عنایت بیشتری نیاز دارد.

وی با بیان اینکه متکی از ابتدا نیز گزینه اصلی احمدی نژاد برای تصدی پست وزارت خارجه نبود و به دلایلی او به این عنوان انتخاب شد گفت: نوعی ناهمسانی در ریاست جمهوری و وزارت امورخارجه دیده می شد که انتخاب نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مناطق مختلف جهان در این چارچوب قابل طرح است.

فلاحت پیشه اضافه کرد: البته ما نباید بهانه دست مخالفان بدهیم باید تاکید کرد که متکی و رئیس جمهوردر حوزه اجرا اختلاف دیدگاه داشتند نه در مسائل کلان و راهبری سیاست خارجی.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر اینکه رئیس جمهور باید در خصوص تصمیم خود برای مردم و افکار عمومی روشنگری کند گفت: مجلس منتظر معرفی گزینه رئیس جمهور برای تصدی پست وزارت خارجه است.

نماینده اسلام آباد غرب در پایان ابراز امیدواری کرد که توضیحات رئیس جمهور در خصوص برکناری متکی در شرایطی که او در ماموریت خارجی حضور داشت برای مردم قانع کننده باشد.

عصر امروز دوشنبه رئیس جمهور طی حکمی علی اکبر صالحی را به عنوان سرپرست وزارت امور خارجه منصوب کرد.