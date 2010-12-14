خراسان شمالی امروز یک کارگاه بزرگ علمی است

به گزارش خبرنگار مهر دربجنورد، شفقت دوشنبه شب در شورای اداری دانشگاه پیام نور خراسان شمالی روسا و اساتید این دانشگاه اظهار داشت: طی چند سال گذشته تحولات خوبی در این استان انجام شده و هم اکنون این تحولات روز به روز در حال گسترش است.

وی با بیان اینکه توسعه اصلی کشوراز طریق علم انجام می گیرد تصریح کرد: ما دنبال این هستیم که خراسان شمالی با توجه به بکر بودن آن به عنوان یک الگو در سطح کشور مطرح شود.



وی افزود: ما در مسیر پیشرفت الگوی ایرانی اسلامی هستیم و همه باید همه تلاش کنند تا تمدن بزرگ اسلامی را گسترش دهند و به دنبال الگوی خاص ایرانی - اسلامی باشند.



این مسئول ارشد در خراسان شمالی گفت: ما در مرحله تدوین الگوی اسلامی هستیم که نقش محیطهای علمی و دانشگاهی در این خصوص بسیار بالا است.



وی خاطر نشان کرد: من دنبال ارزیابی مراکز علمی استان هستم و اعتقاد دارم توسعه فضاهای علمی و دانشگاهی استان باعث توسعه زیر ساختهای انسانی می شود.



شفقت گفت: اساتید دانشگاه برای تولید دانش باید علم و ظرفیت خود را ارتقاء دهند و به مرحله ای برسند که دستگاههای اجرائی و اساتید با هم عجین شوند و همه کارها بر مبنای علم و دانش پیش رود.



وی اضافه کرد: باید فضایی در استان ایجاد کنیم که اساتید با تجربه در استان ماندگار باشند و در محیطهای علمی استان جذب شوند.



شفقت افزود: دانشجویان نیز باید مسئله یاب تربیت شود و ذهنشان همیشه دنبال طرح سوال باشد و فضای دانشگاه باعث تربیت افراد خلاق و کار آفرین باشد، دانشجو باید پرسشگر باشد.



رئیس دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی نیز در این جلسه گفت: در حال حاضر 520 واحد دانشگاهی در سطح کشور داریم که 240 واحد آن در دولت نهم و دهم ایجاد شده اند و امروز در 20 کشور دنیا پیام نور، واحد دانشگاهی دارد.



قاسم جعفری افزود: 29 پروژه متوسط و نسبتا بزرگ امسال برای استان خراسان شمالی تعریف شده است و در حال حاضر در سطح استان 17هزار دانشجو در هشت واحد دانشگاهی مشغول تحصیل هستند.