تردد در مناطق عملیاتی خوزستان آزاد است

به گزارش خبرگزاری مهر در اهواز، فرمانده قرارگاه حفظ ابنیه و آثار سرزمینی دفاع مقدس خوزستان اظهار داشت: برای تسهیل حضور کاروا‌ن های راهیان سرزمین نور و عزاداران حسینی، تردد در تمامی مناطق عملیاتی خوزستان و یادمان های دفاع مقدس در ایام تاسوعا و عاشورا حسینی آزاد اعلام شد.

حسین عشقی افزود: عزاداران حسینی و کاروان های راهیان نور برای حضور در یادمان ها از 23 تا 27 آذرماه جاری نیاز به مجوز ندارند.



وی با اشاره به اینکه فضای جبهه می‌تواند برای تقرب به خداوند بسیار موثر باشد، گفت: در این روزها اخذ مجوز را برای راهیان نور و کاروان های عزاداری لغو کرده‌ایم و این امر می‌تواند حضور عزاداران را در این مناطق عملیاتی افزایش دهد.



عشقی از تمام‌ مشتاقان و زائران کربلای خوزستان خواست با رعایت مسائل امنیتی و مقررات راهنمایی و رانندگی، حضور پرشوری در کنار مزار شهدای گمنام داشته باشند.



فرمانده قرارگاه حفظ ابنیه و آثار سرزمینی دفاع مقدس خوزستان خاطر نشان کرد: راهیان نور و عزاداران حسینی می‌ وانند در مناطق عملیاتی کاروان های عزاداری راه‌اندازی کنند و به برپایی مصیبت سید و سالار شهدا بپردازند و در این باره هیچ محدودیتی وجود ندارد.



عشقی تصریح کرد: مراسم عزاداری ویژه‌ای در ظهر عاشورا در کنار قتلگاه شهدای فکه در این یادمان برگزار می شود.