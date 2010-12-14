اهل سنت در دهه اول محرم به احترام امام حسین (ع) روزه می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، مولوی حافظ شهنوازی عصر دوشنبه در همایش امر به معروف و نهی از منکر که در نمازخانه جهاد کشاورزی این شهرستان برگزار شد با استفاده از آیات و روایات به تحلیل شخصیت والای امام حسین(ع) و قیام ایشان در روز عاشورا پرداخت.

وی اظهار داشت: امام حسین(ع) به خاطر حفظ دین جدش رسول خدا (ص) و احیای امر به معروف و نهی از منکر قیام کرد.

امام جمعه اهل سنت خاش در مورد اهمیت روز عاشورا گفت: در این روز حضرت آدم(ع) به دنیا آمد، حضرت نوح(ع) از بلای نازل شده توسط خداوند نجات یافت و امام حسین(ع) به شهادت رسید.

مولوی شهنوازی بیان داشت: در هر سال چهار ماه حرمت دارد و کشتار در این ماه ها حرام است، محرم یکی از این ماه ها محسوب می شود که امام حسین(ع)، اهل بیت و یارانشان به دست لشکریان یزید ملعون در این ماه به شهادت رسیدند.

