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۲۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۰۰

اهل سنت در دهه اول محرم به احترام امام حسین (ع) روزه می گیرند

اهل سنت در دهه اول محرم به احترام امام حسین (ع) روزه می گیرند

زاهدان - خبرگزاری مهر: امام جمعه اهل سنت خاش گفت: اهل سنت به سبب جایگاه بالای امام حسین (ع) و ارج نهادن به قیام عاشورا در دهه اول محرم دو روز روزه می گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، مولوی حافظ شهنوازی عصر دوشنبه در همایش امر به معروف و نهی از منکر که در نمازخانه جهاد کشاورزی این شهرستان برگزار شد با استفاده از آیات و روایات به تحلیل شخصیت والای امام حسین(ع) و قیام ایشان در روز عاشورا پرداخت.

وی اظهار داشت: امام حسین(ع) به خاطر حفظ دین جدش رسول خدا (ص) و احیای امر به معروف و نهی از منکر قیام کرد.

امام جمعه اهل سنت خاش در مورد اهمیت روز عاشورا گفت: در این روز حضرت آدم(ع) به دنیا آمد، حضرت نوح(ع) از بلای نازل شده توسط خداوند نجات یافت و امام حسین(ع) به شهادت رسید.

مولوی شهنوازی بیان داشت: در هر سال چهار ماه حرمت دارد و کشتار در این ماه ها حرام است، محرم یکی از این ماه ها محسوب می شود که امام حسین(ع)، اهل بیت و یارانشان به دست لشکریان یزید ملعون در این ماه به شهادت رسیدند.
 

کد مطلب 1210282

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