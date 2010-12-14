پیکر سرتیپ فروزنده در زنجان به خاک سپرده می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، امیر سرتیپ دکتر رحمان فروزنده، فرمانده لشکر 21 حمزه سید الشهداء آذربایجان شرقی روز شنبه در خاتمه رزمایش بزرگ نیروی زمینی در منطقه جنوب کشور به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

پیکر مطهر این شهید بزرگوار پس از تشییع در تبریز به زنجان منتقل شد و پس از برگزاری مراسم وداع در مسجد جامع زنجان، صبح روز چهارشنبه همزمان با تاسوعای حسینی از مقابل درب مسجد جامع به سمت مزار شهدا بالا تشییع خواهد شد.



شهید سرتیپ فروزنده در سال 1341 در شهر زنجان دیده به جهان گشود و در سال 59 پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای دفاع از آرمان های انقلاب به سپاه پیوست.

این شهید بزرگوار در سال 1361 وارد ارتش شد و در طول 8 سال جنگ تحمیلی بارها و بارها در عملیات مختلف حضور داشت.

این سردار رشید اسلام از جانبازان دوران دفاع مقدس بود که در چندین عملیات بزرگ و موثر حضوری فعال داشت و با شایستگی مراتب فرماندهی گروهان و گردان را در دوران دفاع مقدس در لشکرهای 16 و 77 و همچنین فرماندهی تیپ 45 تکاور و جانشین لشکر 77 ثامن ائمه خراسان طی کرد و از دو سال قبل به فرماندهی لشکر 21 حمزه انتخاب شد.

شهید سرتیپ فروزنده روز شنبه پس از حضور موفق یگان تحت امرش در رزمایش بزرگ نیروی زمینی ارتش به همراه یکی از همراهانش به درجه رفیع شهادت نائل شد.