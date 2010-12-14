پیکر سرتیپ فروزنده در زنجان به خاک سپرده می شود

شهید سرتیپ فروزنده در سال 1341 در شهر زنجان دیده به جهان گشود و در سال 59 پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای دفاع از آرمان های انقلاب به سپاه پیوست.
این شهید بزرگوار در سال 1361 وارد ارتش شد و در طول 8 سال جنگ تحمیلی بارها و بارها در عملیات مختلف حضور داشت.
این سردار رشید اسلام از جانبازان دوران دفاع مقدس بود که در چندین عملیات بزرگ و موثر حضوری فعال داشت و با شایستگی مراتب فرماندهی گروهان و گردان را در دوران دفاع مقدس در لشکرهای 16 و 77 و همچنین فرماندهی تیپ 45 تکاور و جانشین لشکر 77 ثامن ائمه خراسان طی کرد و از دو سال قبل به فرماندهی لشکر 21 حمزه انتخاب شد.
شهید سرتیپ فروزنده روز شنبه پس از حضور موفق یگان تحت امرش در رزمایش بزرگ نیروی زمینی ارتش به همراه یکی از همراهانش به درجه رفیع شهادت نائل شد.
