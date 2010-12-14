تربیت حسینی انسان را متحول می کند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی شامگاه دوشنبه در جمع عزاداران حسینی مسجد زینبه شهر زنجان با بیان اینکه انبیا برای تربیت انسانها آمدند، افزود: انسان مبتلا به هوای نفس بدترین و سخت ترین جنایات را علیه انجام می دهند.

وی جنایات رژیم بعث را طی زمامداری بر ملت مظلوم عراق یادآور شد و راه اندازی چندین جنگ و کشتار را به عنوان یک نقطه تاریک و اسفناک در تاریخ عراق دانست و ادامه داد: شخصی به نام صدام با پیروی از نفس سرکش خود ملت عراق را دچار مشکلات زیادی کرد.

حجت الاسلام رئیسی افزود: نفس انسان بزرگترین و فاجعه بارترین جنایات را در جهان صورت داده و جهان را درگیر مناقشات فراوان کرده است.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه نظام سلطه فاجعه های زیادی را علیه ملتهای جهان اعمال کرده است، سیاست اصلی غرب را در برخورد با ملتهای مسلمان و مستقل را یادآور شد و افزود: غرب و نظام سلطه به سرکردگی آمریکا همواره کوشید به شکلهای مختلف ملتهای جهان را زیر نفوذ و سلطه خود درآورد.

حجت الاسلام رئیسی با تاکید بر اینکه تنها راه رهایی ملتها از زیر سایه استعمار و نظام سلطه تمسک به مکتب انسان ساز اسلام و قدم برداشتن در مسیر فرامین انبیا و اولیا خداست، افزود: آنچه که امروز ملتهای جهان بدلیل غفلت و سستی خود به آن دچار شده نتیجه عدم توجه به فرآمین الهی و انبیاء و ائمه بوده است.

وی وضعیت حال حاضر ملت مظلوم فلسطین را یادآور شد و خیزش این ملت را بعد از انقلاب سال 57 ملت ایران برای مقابله با رژیم اسرائیل مورد تحلیل قرار داد و افزود: با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و برچیده شدن رژیم منحوس پهلوی نور امید در دل ملتهای آزادی خواه جهان درخشید.

حجت الاسلام رئیسی شکل گیری حزب الله در جنوب لبنان و ایجاد روحیه جهاد علیه اشغالگران را از دستاوردهای بزرگ و عظیم انقلاب اسلامی ایران عنوان کرد و افزود: انقلاب اسلامی ایران با الگوگیری از قیام عاشورایی حضرت اباعبدالله حسین(ع) فرهنگ ظلم ستیزی و قیام علیه استبداد و استعمار را در جهان زنده کرد.

معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد: ملتهای جهان امروز به این باور رسیده اند که دنیای استکبار در برابر خیزش مسلمانان و ملتهای آزادی خواه ناتوان است.

حجت الاسلام رئیسی یادآور شد: در طول تاریخ انقلابها و قیامهای زیادی را شاهد بودیم که با الگوقرار دادن قیام کربلا به وقوع پیوسته است.

وی نسل جوان را به تمسک به راه اهل بیت و ائمه اطهار دعوت کرد و آرامش و پیشرفت را تنها در سایه یاد خدا دانست و تاکید کرد: امروز بسیاری از صاحبان قدرت، دانش و ثروت چون آرامش و ایمان قلبی ندارند در مسیر نابودی گام بر می دارند.

معاون اول قوه قضائیه همچنین عزاداریهای مردم زنجان را به عنوان نمونه واقعی و صحیح عزاداریها مورد تاکید قرار داد و گفت: مردم زنجان با عزاداریهای خود درس شور حسینی را به جهان می دهند.

حجت الاسلام رئیس با استناد به آمار ارائه شده از سوی دادگستری استان زنجان، آمار جرم و جنایت در استان زنجان را در ماه محرم و ایام عزاداری اباعبدالله در پائین ترین میزان خود عنوان کرد و افزود: عشق و ارادت مردم استان زنجان به سالار شهیدان و یاران بافوایش زبانزده جهانیان است.

وی ادامه داد: وقتی انسان وارد شهر زنجان می شود یک نوع حزن و اندوه خاصی برایش ایجاد می شود.