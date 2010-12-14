پیامهای عاشورا هدایتگر جامعه بشری است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی شامگاه دوشنبه در جمع عزاداران حسینی در مسجد حسینه اعظم زنجان با بیان اینکه در طول قیام های زیادی علیه ظلم و استکبار به تبعیت و الگوگیری از قیام عاشورایی اباعبدالله حسین(ع) شکل گرفته است افزود: انتقلاب اسلامی ایران شچره درخشان از قیام عاشورا است.

وی قیام عاشورا را دارای پیام های عاشورا دارای ابعاد مختلف و تاثیرگذار دانست و با بیان اینکه در حال حاضر با گذشت بیش از هزار و 300 سال از قیام عاشورا هنوز انتقلاب های ازادی خواهانه در جهان به تبعیت و الگوپذیری از قیام عاشورا شکل می گیرید ادامه عزت و غیریت در قیام عاشورا به عنوان یک اصل مهم مطرح بود و عزت و غیریت دینی در این قیام موجب جاودانگی و تدوام آن شد.

وی فضای ایجاد شده علیه رژیم صهیونیستی را در جهان بسیار شکننده دانست و با تاکید بر اینکه روحیه نهی از منکر علیه رژیم صهیونیستی در حال حاضر علیه رژیم صهیونیستی ایجاد شده است، افزود: فضای ایجاد شده تنها مختص مسلمانان نبوده و همه انسانهای آگاه و آزاده جهان در این امر بر علیه رژیم اسرائیل بسیج شده اند.

حجت الاسلام رئیسی با بیان اینکه از مهمترین ویژگیهای دوام و تدوام نهضت عاشورا ادعای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه بود اتوسط حضرت امام حسین(ع) بود، ادامه داد: مومن نباید غیر حساس و بی تفاوت به مقدسات و اصول و عقاید دینی خود باشد.

معاون اول قضائیه با بیان اینکه دشمنان دین و قرآن و ائمه در رویکردهای مختلف سعی در حساسیت سنجی نسبت به مقدسات مسلمانان دارند ، توهین به مقدسات مسلمان از رویکردهای برنامه ریزی شده دشمنان در حسایت سنجی مسلمانان دانست و افزود: وقتی این حساسیت سنجی صورت گرفت و تحرکی از مسلمانان ندیدند توطئه های خود را زیاد می کنند.

حجت الاسلام رئیسی مجالس عزاداری اباعبدالله حسین (ع) را کلاس انسان سازی و سنگرهای نفوذ ناپذیر در برابر توطئه های دشمنان دین، قرآن و اباعبدالله دانست و افزود: مجالس اباعبدالله حسین(ع) خاری در چشم استکبار است.

وی برگزاری مجالس عزاداری امام حسین(ع) را مجالس انسان سازی و ظلم ستیزی بیان کرد و با تاکید بر اینکه استکبار و دشمنان از احیا و زنده شدن تفکر ظلم ستیزی و امر به معروف اباعبدالله(ع) وحشت دارد ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران از ثمرات شجره طیبه عاشورا است.

معاون اول قوه قضائیه با تاکید بر اینکه عاشوراها و محرم ها موجب پیچیده شدن طومار رژیم ستم شاهی شد و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شد افزود: ایران اسلامی امروز و موج ظلم ستیزی و آزادی خواهی از برکات قیام عاشورا و فرهنگ عاشورا است.

حجت الاسلام رئیسی گفت: مهمترین ویژگی های عاشورائیان این بود که بصیرتشان بر شمیرهایشان حکم می کرد.

وی با اشاره به فتنه پس از انتخابات سال 88، فتنه را تنها مختص به مقطع خاص پس از انتخابات ندانست و افزود: فتنه تنها مختص خاص نیست در همه مقاطع زندگی انسانهای هستند که سعی می کنند با القاء شبهات و تردیدها ناحق را حق جلوه دهند.