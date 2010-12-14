لطف الله فروزنده امروز در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت دورکاری در دستگاه‌های دولتی گفت: علاوه بر اینکه اجرای طرح دورکاری به دستگاه‌ها ابلاغ شده، آئین نامه های آن نیز در دولت به تصویب رسیده است.

معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهوری افزود: همچنین دستورالعملی مبنی بر اینکه چه مشاغلی می توانند دورکاری شوند و اینکه چه ویژگی هایی داشته باشند، تدوین و تصویب شده است.

وی با تاکید بر اینکه هر دستگاهی باید در جهت دورکاری اقتضائات خود را سنجیده و متناسب با این اقتضائات کارها را به پیش ببرد، از پیش بینی و تشکیل یک کارگروه هر دستگاه برای اجرایی شدن طرح دورکاری خبرداد.

مشاغل اولویت دار

فروزنده عنوان کرد: مشاغلی که قابل اندازه گیری بوده و زمینه انعطاف پذیری را داشته باشد، همچنین دارای ارباب رجوع نبوده و نیازی به حضور در محل کار نباشد و تنها ماحصل کار مبنا باشد، در اولویت اول دورکاری هستند.

وی با تاکید بر اینکه تمام دستگاه‌ها در حال حاضر دورکاری را آغاز کرده اند، عنوان کرد: البته بستگی به نوع ماموریت دستگاه‌ها دارای شدت و ضعف است.

آغاز دورکاری در تمام دستگاه‌ها

معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: برخی دستگاه‌ها توانسته اند بر اساس ماموریت و نوع کار خود حتی برای 50 درصد از کارها برنامه ریزی دورکاری انجام دهند، البته برخی دیگر تا 20 یا 30 درصد برنامه‌ریزی کرده اند.

وی ادامه داد: اما اعتقاد و باور همگانی، اجرای دورکاری مشاغل و نیروها است و در اصل یک تفاهم کلی در این زمینه وجود دارد که کارها را به پیش می برد.

به گزارش مهر، دولت در حالی 29 دستگاه را موظف به اجرای طرح "دورکاری" کرده که تا کنون هیچ لیستی از مشاغلی که به خانه‌ها منتقل خواهند شد ارائه نشده است اما برآوردهای مهر نشان می‌دهد که احتمالا بیش از 619 هزار کارمند شامل این طرح می‌شوند.